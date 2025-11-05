LaLiga: Director deportivo del Espanyol sufre un paro cardíaco y está en la UCI

El Espanyol de Barcelona vive momentos de preocupación tras el infarto que sufrió su director deportivo, Fran Garagarza, el martes por la mañana.

El club confirmó que el dirigente vasco fue trasladado de inmediato al Hospital de Sant Pau de Barcelona, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cardiológica, aunque se encuentra estable dentro de la gravedad.

"El RCD Espanyol informa que nuestro director deportivo, Fran Garagarza, ha sufrido esta mañana un infarto agudo de miocardio, estando estable dentro de la gravedad y permanece ingresado en la UCI cardiológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona", detalló el club perico en un comunicado oficial.

Garagarza, consciente y fuera de peligro

Fuentes cercanas al caso informaron a la agencia EFE que Garagarza está despierto, estable y fuera de peligro, una noticia que ha llevado alivio tanto a su entorno como a la familia del Espanyol.

Desde el club y el círculo más próximo al dirigente se ha pedido máxima discreción y respeto por su privacidad, ya que no se ha establecido un plazo para su recuperación. El presidente y nuevo propietario del club, Alan Pace, junto con la plantilla y el cuerpo técnico, han manifestado su total apoyo al directivo y su familia.

Mientras tanto, la planificación deportiva del equipo no se verá afectada: Ander Garitano y Unai Ezkurra, integrantes de la dirección deportiva, continuarán con el trabajo de manera coordinada.

Apoyo total del entorno blanquiazul

Garagarza, de amplia trayectoria en la gestión deportiva, es una figura clave en el proyecto actual del Espanyol, que busca consolidarse nuevamente en la élite del futbol español.

Su trabajo ha sido fundamental en la reestructuración del club, que recientemente ha recibido una importante inversión con la llegada de Alan Pace y nuevos accionistas como el exjugador de la NFL J.J. Watt.

Desde el entorno del equipo catalán se insiste en que el club "está en buenas manos" y que la prioridad en este momento es la plena recuperación del director deportivo. Todo el mundo del futbol español y latinoamericano se mantiene atento y envía muestras de apoyo a Fran Garagarza, deseando su pronta mejoría.

