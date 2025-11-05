OFICIAL: Presentan el Jersey que utilizará la Selección Mexicana en el Mundial 2026

¡ES OFICIAL! Esta es la camiseta que utilizará la Selección Mexicana para el. Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá con un homenaje al uniforme de la Copa del Mundo Francia 98 que despierta nostalgia y orgullo nacional.

Este miércoles 5 de noviembre, la Federación Mexicana de Futbol y Adidas revelaron oficialmente la camiseta que portará el conjunto Azteca en la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo es el uniforme de la Selección Mexicana?

El nuevo jersey destaca por un imponente Calendario Azteca en el centro del pecho, símbolo de identidad y herencia cultural. El color verde vuelve a ser protagonista tras años de ausencia, acompañado por detalles en rojo y blanco en el cuello y las mangas, evocando los colores patrios. En la parte posterior, justo en la nuca, se puede leer la frase “Somos México”, un mensaje que busca reforzar el sentido de pertenencia y unidad de cara al reto mundialista.

El uniforme se completa con un short blanco y medias rojas con detalles en verde y blanco, replicando el estilo clásico que marcó época en los años noventa. Esta elección no solo apela a la nostalgia, sino que también busca conectar con una nueva generación de aficionados que vivirán su primer Mundial en territorio nacional.

México, dirigido por Javier Aguirre, buscará hacer historia en casa con una camiseta que representa la tradición de la afición mexicana.

¿Cuáles son los rivales de México en esta Fecha FIFA de noviembre?

La Selección Mexicana cerrará el 2025 con dos duelos de preparación de alto calibre. El primero será el viernes 15 de noviembre ante Uruguay, en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila, donde se espera un ambiente intenso ante un rival mundialista que pondrá a prueba el sistema táctico del estratega mexicano.

Tres días después, el martes 18 de noviembre, México se medirá a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, en un encuentro que marcará el regreso del conjunto azteca a territorio estadounidense. Estos partidos serán transmitido en VIVO y GRATIS por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinolli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, lo que permitirá a millones de aficionados seguir de cerca el cierre de actividades del combinado mexicano.

