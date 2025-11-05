Kylian Mbappé recibió un regalo de locura sobre la Champions League: todos lo quisieran en sus mejores sueños

A pesar de la dura derrota del Real Madrid por 1-0 frente a Liverpool , las últimas horas no fueron tan malas para la figura del equipo español, Kylian Mbappé. Resulta que el francés recibió un regalo de locura sobre la UEFA Champions League que todos quisieran tener y que ni los mismísimos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi consiguieron.

Poco tiempo después de que Mbappé lograra una hazaña con el Real Madrid , precisamente en las últimas horas se dio a conocer que el delantero francés recibió un reloj especial de la UEFA Champions League por los 70 años de la Copa de Europa y los 10 años de Hublot como la marca oficial de la competencia en cuanto a relojes.

Hublot. Nuevo reloj de Mbappé de la Champions.

La Champions League y la importancia de este reloj para Kylian Mbappé

Más allá de que quizás Mbappé pueda tener otros relojes con un precio superior, la importancia de este regalo en cuestión es que lo eligieron a él a pesar de que aún no conquistó nunca una Champions League. Por supuesto, Kylian es uno de los embajadores de la marca y, por su inmensa figura, lo escogieron. Seguramente ya tendrá la chance de levantar la ‘Orejona’.

TE PUEDE INTERESAR:



Los detalles del nuevo reloj de Kylian Mbappé

Según la página oficial de Hublot, se trata del reloj Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium. Es una pieza de coleccionista de edición limitada a 100 unidades. Además, presenta una caja de titanio satinado y pulido de 42 mm, una esfera azul degradada y el logotipo de la UEFA Champions League aplicado en el contador de las 3 horas.

Kylian Mbappe vs Liverpool



Mbolasie 👑 pic.twitter.com/3YsRWUZxCf — Hater Central (@TheHateCentral) November 4, 2025

Entre otros detalles, se destaca que la correa fusiona caucho negro con piel de becerro azul, conteniendo el icónico emblema del balón estrella de la Champions League que se observa en distintos lugares de este reloj que ahora lucirá Mbappé. Sin dudas es una pieza muy interesante y un regalo que cualquier futbolista luciría con orgullo.

“Porque las leyendas merecen algo más que una caja, cada reloj se presenta en una caja de madera personalizada, que se completa con una réplica en miniatura del trofeo oficial de la UEFA Champions League: el único que no tienes que ganar para alzar, pero que te hace sentir como un ganador cada vez que llevas el reloj”, reza la página oficial de Hublot.

