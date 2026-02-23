Con 22 años, esta joven busca ser la próxima mujer en conducir en Fórmula 1

El 2026 tiene una incorporación muy importante en la Fórmula 1 y podría hacerse historia en breve. Ella es Doriane Pin, quien tiene 22 años y tras vivir múltiples procesos en el mundo del automovilismo, hoy se encuentra con Mercedes y viviendo la experiencia completa en la máxima del automovilismo. ¿Podría debutar esta misma temporada?

RESUMEN: Tigres vs Pachuca | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Quién es la corredora sensación de la Fórmula 1?

Con mucho mérito dentro de su carrera, la nacida en Francia ha ido creciendo poco a poco y su 2025 le catapultó a tener esta oportunidad de formar parte del equipo de Mercedes para el presente 2026. Doriane ganó el F1 Academy, que es una iniciativa nacida en 2022 para fomentar la presencia de mujeres en el máximo nivel de automovilismo.

Aunque no tendrá una incorporación directa a las actividades como corredora del equipo, llega a empaparse del día a día y será parte elemental de Mercedes para potenciar sus monoplazas. Lo que sí, es que se siente bastante meritorio el espacio que ella se ganó y por el momento se esperan muy buenas cosas.

Esto fue lo dicho por la corredora en sus redes sociales: “Tantos buenos recuerdos con papá, limpiando y preparando el go-kart para los fines de semana de carrera, trayendo a casa unos trofeos nuevos, pero sobre todo, ganando nuevas lecciones y experiencias con tan solo 12 años. Agradezco haber podido correr, hacer lo que me gustaba y ser apoyado por mi familia”.

¿Doriane Pin sería la primera mujer en correr en Fórmula 1?

No, ya hay casos en el pasado, pero hace 33 años que se dio la última aparición de una mujer buscando espacio en las grandes ligas. Solamente dos figuras femeninas compitieron en un Gran Premio. La primera fue Maria Teresa de Filippis, quien corrió en cinco carreras entre 1958 y 1959. Mientras que la más destacada es Lella Lombardi, quien disputó 17 Grandes Premios y ha sido la única en sumar puntos (media unidad) en España 1975.

Además de ellas, fueron 3 quienes corrieron en clasificatorias pero sin meterse a las carreras estelares. La inglesa Divina Galica trató de meterse a tres competencias entre 1976 y 1978. Por su parte Desiré Wilson (sudafricana) trató de competir en el Gran Premio de Gran Bretaña en 1980… pero sin éxito. Y con la misma suerte, la última en intentarlo en 1992 fue Giovana Amati, quien quedó fuera en las preclasificaciones de las primera 3 carreras de dicho año.