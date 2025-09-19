deportes
Nota

F1: Conoce a Laura Villars, mujer que podría convertirse en la primera presidenta en la historia del automovilismo

Laura Villars, con apenas 28 años de edad, sueña con convertirse en la primera mujer presidenta en la historia del automovilismo. ¿Será la mandamás de la F1?

f1-laura-villars-primera-presidenta-automovilismo.jpg
Instagram: Laura Villars
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

A finales de este año, la Fórmula 1 y todo aquello que rodea al automovilismo profesional dará un paso fundamental hacia el futuro, pues será en diciembre cuando se definirá al próximo presidente de este deporte. Es aquí en donde el nombre de Laura Villars retumba con fuerza en la F1.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Para poner un poco de contexto, es preciso decir que la Fórmula 1 es uno de los deportes más vistos a nivel mundial año con año, por lo que la elección del próximo mandamás del automovilismo guarda consigo un sinfín de puntos. En ese sentido, es preciso conocer un poco más respecto a Laura Villars.

¿Quién es Laura Villars, posible nueva presidenta de la F1?

Por primera vez en más de un siglo, la Fórmula 1 recibió una candidatura de una mujer para liderar la presidencia del automovilismo. Ella es Laura Villars, mujer que nació en el año 1997 en Suiza y que, con 28 años de edad, cuenta con la experiencia y conocimientos suficientes para buscar ser la número uno en la F1.

Te puede interesar: ¿Cuándo buscará Donovan Carrillo su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno?

Te puede interesar: Conoce la cartelera, el día y horario de Wrestlepalooza WWE 2025

Laura Villars es una piloto profesional que cuenta con distintos emprendimientos relacionados al deporte. Y si bien en la actualidad compite en la Ligier European Series, también obtuvo un quinto lugar en la Ultimate Cup Series F3R. Su experiencia también se ve reflejada en el Ferrari Challenge Europe, por lo que una ventaja que tiene respecto a los demás es su experiencia directa en la pista de automovilismo.

Su objetivo es claro y conciso, pues tiene como meta consolidar el programa Women in Motorsport y, en medio de esto, lanzar una Academia para Jóvenes Líderes de la FÍA, esto con el fin de preparar a los próximos pilotos para una nueva generación de la F1.

¿Contra quién competirá Laura Villars por la presidencia de la F1?

Será el 12 de diciembre cuando Laura Villars compita por el puesto de presidenta del automovilismo con dos personajes vitales en este deporte. El primero de ellos es el actual presidente Mohammed Ben Sulayem, mientras que el otro es el británico Tim Mayer. Vale mencionar que el anuncio se realizará en Uzbekistán y, posiblemente, marque un momento de metamorfósis dentro de la Fórmula 1, pues mientras Sulayem cuenta con 63 años, Mayer tiene 59 primaveras.

Fórmula 1
