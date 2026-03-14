¿Remontar es imposible?, no para Tigres

Los Tigres sufrieron un doloroso descalabro por marcador de 0-3 en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante el FC Cincinnati, que los obliga a buscar una gran remontada para avanzar a la siguiente ronda.

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Sin embargo, ahora los de la “U” de Nuevo León contarán con la localía para intentar darle la vuelta a la eliminatoria, ya que necesitarán ganar por cuatro goles de diferencia o por marcador de 3-0 para forzar la definición por la tanda de penaltis.

Cabe señalar que en caso de que el club de la Major League Soccer (MLS) anote algún tanto, el empate en el global le favorecerá por el criterio de goles de visitante. Sin embargo, una hazaña así no es nueva para los dirigidos por el técnico Guido Pizarro.

Apenas en los cuartos de final del Apertura 2025, el conjunto de la UANL perdió 3-0 el duelo de ida ante los Xolos en el Estadio Caliente, pero para la vuelta en el Estadio Universitario se impusieron por marcador de 5-0 para un global de 5-3.

Otra gran remontada

La afición felina también recuerda otro episodio en el que los Tigres lograron darle la vuelta a un resultado en contra tan amplio, lo cual sucedió ante el América en el lejano Apertura 2005.

En aquella ocasión, en la ida de los cuartos de final perdieron en el “Volcán” por marcador de 1-3 ante las Águilas y tuvieron que ir al Estadio Azteca a dar un histórico partido en el que ganaron de último minuto por marcador de 4-1 para pasar a semifinales.

Juan Brunetta of Tigres during the round of 16 first leg match between FC Cincinnati and Tigres UANL as part of the CONCACAF Champions Cup 2026, at TQL Stadium, on March 12, 2026 in Cincinnati, Ohio, United States.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

¿Cuándo será el partido?

Los “Felinos” recibirán en casa al Cincinnati, el próximo jueves 19 de marzo en punto de las 19:00horas del centro de México, con la ventaja de contar con su público.

El club regiomontano ya anunció que comenzó la venta preferencial de boletos y posteriormente se abrirá al público en general.

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