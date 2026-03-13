FIFA responde sobre la participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA, luego del intercambio de posturas con Donald Trump

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y organizador principal de la Copa Mundial de la FIFA se enredó con Irán ahora en una polémica de mensajes en redes sociales, sobre la participación del equipo árabe; luego de un intercambio de posturas ha sido un alto representante de la FIFA que ha establecido una postura preliminar en el que recalca que van día a día en el tema, pero que ante cualquer situación el desarrollo del torneo no se verá entorpecido.

Fue Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la FIFA quien habló con los medios de comunicación quien preguntaron al respecto, y este alto directivo comentó que el organismo tiene mucha atención en el caso y al día a día, esperando que pueda prosperar para bien y que todos los participantes no trunquen en su asistencia.

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Las palabaras de Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la FIFA

Desde su óptica, el austriáco Heimo Schirgi, acotó en la relevancia de la evolución de esta situación y abundó en que el día a día va dictando el rumbo de las cosas, pero sobre todo quiso aclarar que pese a todo, "La Copa del Mundo seguirá adelante".

"Si tuviera una bola de cristal diría que pasará. Pero obviamente que la situación está evolucionando y ya saben, cambia día a día y la estamos monitoreando de cerca.

Estamos trabajando junto con todos nuestros socios federales y también con nuestros socios internacionales para evaluar la situación y básicamente la tomamos día a día.

En algún momento tendremos una resolución y la Copa del Mundo seguirá adelante, obviamente es demasiado grande y esperamos que todos los que se han clasificado puedan participar".

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