Mientras Guillermo Ochoa se perfila para la Copa Mundial de la FIFA 2026, es luz y sombra en partido del AEL Limassol

Guillermo Ochoa vivió este día una jornada contrastante en la derrota de su equipo AEL Limassol ante Omonia Aradippou por 2-1, correspondiente a la fecha 26 de la liga de Chipre. El veterano portero fue protagonista tanto en los aciertos como en los errores que terminaron marcando el destino del encuentro.

¿Cómo fueron los goles que recibió Memo Ochoa?

Los dos goles recibidos llegaron en situaciones que dejaron dudas sobre la defensa y también sobre la cobertura del arquero azteca. El primero cayó tras un remate de cabeza dentro del área chica en un tiro de esquina, mientras que el segundo, en los minutos finales, fue producto de otro cabezazo sin marca en la zona más cercana a su portería. En ambas jugadas, Guillermo Ochoa quedó expuesto por la falta de coordinación defensiva.

Sin embargo, el mexicano también regaló momentos de calidad. En el minuto 69 realizó una atajadas espectacular, sacando un cabezazo en la línea de gol con reflejos felinos, una acción que recordó a su histórica intervención ante Neymar en el Mundial de Brasil 2014. Además, tuvo un par de intervenciones que mantuvieron con vida a su equipo hasta el desenlace.

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Más allá del resultado, Memo Ochoa mantiene su relevancia internacional. El arquero estará disponible para la Fecha FIFA de este mes, donde México enfrentará a Portugal y Bélgica. Tras la lesión de Luis Ángel Malagón, la lucha por la titularidad en la Selección Mexicana se centra entre Ochoa y Tala Rangel, aunque todavía falta definir quién será el tercer portero. Entre las opciones figuran Carlos Acevedo y el guardameta de Cruz Azul, Andrés Gudiño, según distintos reportes.

La actuación de Guillermo Ochoa en Chipre refleja la dualidad de su carrera: un arquero capaz de salvar con atajadas memorables, pero también vulnerable en momentos clave. Su experiencia y liderazgo serán vitales para la Selección Mexicana en los próximos compromisos internacionales, donde buscará demostrar que aún tiene la jerarquía necesaria para defender el arco nacional y asistir a lo sexta Copa Mundial de la FIFA.

