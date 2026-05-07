CONFIRMADO: América jugará el sábado a las 9 am su partido de Liguilla del Clausura 2026

Tras empatar 2-2 en el partido de ida de las Semifinales del Clausura 2026, América solo necesita igualar en la vuelta para avanzar a la gran final.

En el torneo correspondiente a la categoría de Fuerzas Básicas Sub-21, el líder del torneo, las Águilas del América, protagonizaron un partido lleno de emociones ante Pachuca en la cancha 5 de la Universidad del Fútbol, en el estado de Hidalgo. El encuentro concluyó con un empate 2-2, dejando todo servido para la vuelta en las instalaciones de Coapa.

El partido de ida mantuvo un ritmo digno de Liguilla, donde las Águilas abrieron el marcador al minuto 38 por conducto de Francisco García (#198), delantero del conjunto azulcrema. Sin embargo, antes del descanso, al minuto 44, Jean Chala (#227) empató el encuentro para los Tuzos.

Ya en la segunda mitad, Pachuca tomó ventaja en el marcador al minuto 63 con la anotación de David Collazo (#142), defensa lateral. Pero América, líder del torneo y favorito número uno para conquistar el campeonato de la categoría, reaccionó y volvió a empatar el juego al minuto 71, nuevamente gracias a Francisco García, dejando la serie completamente abierta para el duelo de vuelta.

El partido definitivo se disputará el próximo sábado 9 de mayo a las 9:00 horas, en las instalaciones de Coapa, específicamente en la cancha 5.

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¿Qué necesita cada equipo para avanzara la Gran Final del Clausura 2026?

Por su posición en la tabla, América cuenta con la ventaja deportiva, por lo que solo necesita empatar en el partido de vuelta para conseguir el pase a la gran final. Cualquier igualdad en el marcador le dará la clasificación.

Por su parte, Pachuca está obligado a ganar el encuentro si quiere avanzar a la siguiente fase, luego de haber terminado en la quinta posición de la fase regular del Clausura 2026.

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