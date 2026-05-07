OFICIAL: Chivas jugará a las 10am su partido del fin de semana de la Liguilla del Clausura 2026

Las Chivas del Guadalajara sub 21 jugarán un partido vital en el Torneo Clausura 2026 de la categoría y lo harán el 10 de mayo en punto de las 10 am. El Rebaño Sagrado juvenil está instalado en las semifinales del certamen y tendrá que verse las caras con los Bravos de juárez sub-21 en busca de un boleto a la gran final.

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Tras quedar segundos de la clasificación general con 32 unidades solo por debajo del Club América, el equipo rojiblanco eliminó al Atlas de Guadalajara en los cuartos de final y ahora, tendrá que enfrentar a un club fronterizo que hizo un temporadón al quedar tercero con el mismo número de puntos que el equipo tapatío. El primer cotejo de esta serie será en Chihuahua el jueves 7 de mayo a las 7:30 pm, mientras que, el cotejo de vuelta será en la casa de las Chivas el 10 de mayo a las 10 am.

El empate global le da el pase a Chivas

El Guadalajara al quedar en mejor posición en la tabla general que los Bravos de Juárez pasaría a la siguiente ronda con cualquier empate en el marcador global o con un triunfo. Por ello, el equipo fronterizo tendrá que aprovechar la localía en el primer juego y cerrar un posible paso en patio ajeno.

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Del otro lado de la llave, los Tuzos del Pachuca igualaron a dos anotaciones con las Águilas del América en la cancha del equipo hidalguense y la vuelta será el 9 de mayo a las 9:00 am en las instalaciones de Coapa.

