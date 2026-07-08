CONFIRMADO: El América quiere a seleccionado de RD Congo para ficharlo para el Apertura 2026

Grecia, México y la República Democrática del Congo, algo en común tienen esos tres países aunque nadie lo crea; Samuel Moutoussamy. El mediocampista africano juega en el Atromitos de la liga helénica y estaría en el radar del equipo de Coapa para el siguiente semestre de la Liga MX. El ex jugador del Nantes francés fue de lo más destacado de su selección y sorprendió a propios y extraños tras poner contra las cuerdas a Inglaterra en ronda de eliminación directa y empatar con Portugal en la fase de grupos.

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Según información de The Sports Share, Moutoussamy estaría en el radar del equipo azulcrema y la operación rondaría el millón de euros si es que llega a buen puerto. El contención de 29 años tiene vínculo hasta verano de 2027 con el Atromitos griego por lo que al club europeo le urge o renovarlo o venderlo antes de que sea agente libre y no vea un solo peso por la ficha del congoleño.

De momento, todo esto es un rumor, aunque con la salida de Jonathan dos Santos y el supuesto deseo de Guillermo Almada de que vendan a Rodrigo Dourado, si sería urgente ir por un volante defensivo. Por otro lado, América podría no ser el único club en carrera por hacerse de la ficha de Moutoussamy tras su buena actuación en Norteamérica 2026.

Cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio 2026

Francia vs Marruecos

14:00 CDMX (16:00 ET) – Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026

España vs Bélgica

13:00 CDMX (15:00 ET / 12:00 PT) – Estadio Los Ángeles

Sábado 11 de julio 2026

Noruega vs Inglaterra

15:00 CDMX (17:00 ET) – Estadio Miami

Argentina vs (Suiza o Colombia)

19:00 CDMX (21:00 ET) – Estadio Kansas City

Francia vs Marruecos por TV Azteca Deportes

La mejor televisora del país tendrá EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS el partido entre los galos y los africanos de este jueves 9 de julio desde la 1:40 pm con un previo increíble y con el silbatazo inicial a las 2:00 pm. Recuerda que podrás seguir el duelo por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

