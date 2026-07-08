OFICIAL: El lugar en el que quedó México en el Mundial 2026
Los pupilos de Javier Aguirre quedaron en noveno lugar de la justa veraniega tras solo caer en octavos de final ante Inglaterra y tener diferencia de goles positiva.
La Selección Mexicana de Futbol rompió una pequeña barrera a lo que nos tenía acostumbrados en las Copas Mundiales de la FIFA, después de 40 años ganó un duelo de eliminación directa en la justa internacional. A pesar de este triunfo, los cuartos de final se le siguen negando, sin embargo, hay algo que destacar; la posición en la que quedó en Norteamérica 2026. Los pupilos de Javier Aguirre se quedaron con el noveno lugar gracias a sus cuatro victorias en el certamen y están por arriba de combinados como el colombiano, brasileño y hasta la portuguesa.
Con los cuartos de final ya definidos, quedaron listos todos los lugares de la competición excepto los primeros ocho. La Selección Mexicana fue la mejor del resto con 12 puntos obtenidos, uno más que Colombia, dos más que Brasil, tres más que Estados Unidos y cuatro más que Portugal.
9. México
10. Colombia
11. Brasil
12. Estados Unidos
13. Portugal
14. Canadá
15. Egipto
16. Paraguay
17. Países Bajos
18. Alemania
19. Costa de Marfil
20. Croacia
De momento, Francia y Argentina están en lo más alto de la tabla general con 15 unidades y récord perfecto en el presente Mundial 2026 con cinco victorias. España completa el podio con 13 puntos gracias a sus cuatro triunfos y el sorpresivo empate que tuvo ante Cabo Verde en la fase de grupos.
Cuartos de final del Mundial 2026
Jueves 9 de julio 2026
Francia vs Marruecos
14:00 CDMX (16:00 ET) – Estadio Boston (Gillette Stadium)
Viernes 10 de julio 2026
España vs Bélgica
13:00 CDMX (15:00 ET / 12:00 PT) – Estadio Los Ángeles
Sábado 11 de julio 2026
Noruega vs Inglaterra
15:00 CDMX (17:00 ET) – Estadio Miami
Argentina vs (Suiza o Colombia)
19:00 CDMX (21:00 ET) – Estadio Kansas City
Francia vs Marruecos por TV Azteca Deportes
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