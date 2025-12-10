CONFIRMADO: Bad Bunny estuvo en primera fila en la Arena México usando una máscara de Místico

El famoso cantante, puntero en reproducciones en todas las plataformas y amante de la lucha libre, Bad Bunny estuvo la noche del martes 10 de diciembre en la Arena México en el espectáculo presentado por el Consejo Mundial de Lucha Libre durante esa noche.

Bad Bunny, quien estará dando una serie de conciertos en la CDMX, estuvo toda la noche en primera fila acompañado por otros sospechosos enmascarados y en su caso, llevó la máscara de Místico y cubierto con el gorro de una sudadera negra para pasar desapercibido.

Se puede observar que junto a él también hay personal que lo acompañó posiblemente para salvaguardar su seguridad pero sin hacer notar que se trataba de alguien realmente famoso y de impacto global.

Bad Bunny asistió a la lucha libre como muchos otros artistas o deportistas visitan este show de la Ciudad de México del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en el caso de Bad Bunny es el único que sí se ha subido al ring y que se ha entrenado para poder tener combates ante la mirada de multitudes.

Ha aparecido en Wrestlemania, Royal Rumble y otros grandes eventos y es considerado parte del roster de la WWE, pues ha estado al nivel de esas estrellas pese a que sus actividades son muy contrastantes.

CMLL confirmó que estuvo Bad Bunny en la Arena México

El CMLL lanzó un mensaje luego de que la redes se inundaran en rumores que señalaban que Bad Bunny había estado en las luchas. La empresa con sede en el corazón de la CDMX CONFIRMÓ que s{i estuvo, y que en efecto, era quien tenía la máscara de Místico.

"¡Debi tirar más fotos!

El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico! 🤩✨

Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo"