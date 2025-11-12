deportes
Nota

WWE firma a luchador mexicano, perteneciente a una importante dinastía

Galeno del Mal ya es parte de AAA y por ende de WWE, anunció recientemente el luchador quien se perfila para comenzar una nueva e importante etapa en su carrera.

galeno del mal luchador wwe
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
El luchador Galeno del Mal, miembro de la Dinastía Wagner y quien tiene uno de los físicos y escuelas más importantes en la baraja de la lucha libre en México, ha dado un paso altamente relevante en su carrera deportiva.

Y es que siendo muy joven, pero mostrando mucha madurez en el ring, Galeno del Mal anunció que renunciaba a los campeonatos de una compañía del norte de México en el que estaba compitiendo y afirmó que había firmado un contrato.

Ese vínculo del cual habló el hermano de Dr Wagner Jr III o Hijo de Dr Wagner Jr, es con Lucha Libre AAA, que a su vez está ligada desde este año como parte de la WWE, por lo que tras apariciones esporádicas, este portento de gladiador estará totalmente con AAA.

Es así latente poder verlo en marcas como NXT, SmackDown y RAW como ya sucedió con otros luchadores como Psycho Clown, Mr Iguana y Pagano, además de una baraja mucho más amplia, tratándose de Worlds Collide, este super evento que tuvo dos ediciones en el 2025.

Galeno del Mal, hijo de Dr Wagner Jr y de Rossy Moreno, formado así no solo en la escuela Wagnermaniaca, sino también en la de la familia Moreno que la componen su tío El Oriental y sus tías Cynthia Moreno, Alda Moreno y Esther Moreno, lleva la lucha libre en las venas por lo que la fórmula de sus 1.98 de estatura y casi 130 kilos de peso, junto a su técnica, lo convirtieron en esa clase de estetas que escasean en nuestro País.

Pero antes, nos debemos de remontar a Alfonso Acorazado Moreno por el lado de su madre y por su padre, con Manuel González Rivera quien le dio vida a Dr Wagner.

galeno del mal luchador wwe

Sobre la carrera de Galeno del Mal

De acuerdo a diferentes referencias, Galeno del Mal nació en 2001 y toda su vida ha estado en contacto con las arenas, los cuadriláteros, máscaras, cuerdas y evidentemente los golpes, por lo que su destino estaba en este deporte en el cual debutó muy jovencito enmarcado en la navidad del 2018, el 25 de diciembre de ese año.

Galeno del Mal ha conseguido campeonatos en México, empresas independientes de Estados Unidos y Japón, por lo que su trayectoria hasta este punto en el que en el 2026 debutaría en WWE, consumando una gran preparación y aprendizaje con todos los estilos posibles siendo manejados por él.

galeno del mal luchador wwe

