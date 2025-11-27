Andrade sobre su ex esposa Charlotte Flair: FUE ALGO INCREÍBLE ESTAR CON ELLA

El luchador Andrade El Ídolo estuvo de visita en la Ciudad de México y entre sus actividades estuvo en las instalaciones de TV Azteca en donde participó en el programa DEPORTV, pero además realizó dinámicas en la que se enfrentó a momentos que removieron recuerdos, como la imagen de su ex esposa Charlotte Flair.

Como caballero, Andrade tuvo algunas palabras importantes hacia Ashley, como él la conoce y siempre se ha dirigido. El ex WWE recalcó que su relación y el tiempo que estuvieron juntos como pareja, fue increíble y no quiso perder la oportunidad de enviarle los mejores deseos en su vida.

"Ashley, la conozco como Ashely, mi ex esposa. Una mujer maravillosa, que le deseo lo mejor y qué te puedo decir, no puedo hablar nada mal de ella. Le deseo lo mejor, fue algo increíble estar con ella y siempre sabe que donde se encuentre, siempre le mando mis mejores vibras", comentó Andrade Cien Almas, como también fue conocido en el deporte de los costalazos.

Andrade también tiene buenos pensamientoa hacia Ric Flair

Al ver la imagen de la ocasión en la que Ric Flair lo acompañó en el ring de Triplemanía, dibujó una sonrisa y grandes comentarios destacando que siempre fue un gran tipo y siempre le tendrá mucho respeto al haber sido su suegro y al ser una leyenda de la lucha libre.

"Mucho respeto a una leyenda como el señor Ric Flair. Estoy muy agradecido, siempre fue una persona increíble, genial conmigo y le sigo teniendo mucho respeto al señor Ric", expuso Andrade en su visita a TV Azteca.

Andrade podría regresar a luchar en cualquier momento

Referente al momento por el cual atraviesa en el que está congelado por WWE para poder luchar, explicó que su defensa y el área encargada de su caso en WWE están teniendo progresos para romper con esa instrucción de no poder luchar por un año.

Recalcó que la firma de WWE podría llegar en un mes, en una semana o en solo días, por lo que no deja de trabajar en su físico y en su entrenamiento como luchador, pues la agenda y el trabajo se abrirá en cuanto tenga resuelto ese tema que lo hizo truncar brevemente su trayectoria.