deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Andrade sobre su ex esposa Charlotte Flair: FUE ALGO INCREÍBLE ESTAR CON ELLA

El luchador Andrade estuvo en TV Azteca y charló sobre diferentes temas, tocando inclusive su relación que terminó con la estrella Charlotte Flair durante este año 2025.

andrade luchador charlotte flair
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

El luchador Andrade El Ídolo estuvo de visita en la Ciudad de México y entre sus actividades estuvo en las instalaciones de TV Azteca en donde participó en el programa DEPORTV, pero además realizó dinámicas en la que se enfrentó a momentos que removieron recuerdos, como la imagen de su ex esposa Charlotte Flair.

Te podría interesar: EL último mexicano que firmó WWE y que es miembro de una gran dinastía

Como caballero, Andrade tuvo algunas palabras importantes hacia Ashley, como él la conoce y siempre se ha dirigido. El ex WWE recalcó que su relación y el tiempo que estuvieron juntos como pareja, fue increíble y no quiso perder la oportunidad de enviarle los mejores deseos en su vida.

"Ashley, la conozco como Ashely, mi ex esposa. Una mujer maravillosa, que le deseo lo mejor y qué te puedo decir, no puedo hablar nada mal de ella. Le deseo lo mejor, fue algo increíble estar con ella y siempre sabe que donde se encuentre, siempre le mando mis mejores vibras", comentó Andrade Cien Almas, como también fue conocido en el deporte de los costalazos.

Te podría interesar: Penta hizo enojar al equipo médico de WWE al intentar acomodarse su hombro

Andrade también tiene buenos pensamientoa hacia Ric Flair

Al ver la imagen de la ocasión en la que Ric Flair lo acompañó en el ring de Triplemanía, dibujó una sonrisa y grandes comentarios destacando que siempre fue un gran tipo y siempre le tendrá mucho respeto al haber sido su suegro y al ser una leyenda de la lucha libre.

"Mucho respeto a una leyenda como el señor Ric Flair. Estoy muy agradecido, siempre fue una persona increíble, genial conmigo y le sigo teniendo mucho respeto al señor Ric", expuso Andrade en su visita a TV Azteca.

Andrade podría regresar a luchar en cualquier momento

Referente al momento por el cual atraviesa en el que está congelado por WWE para poder luchar, explicó que su defensa y el área encargada de su caso en WWE están teniendo progresos para romper con esa instrucción de no poder luchar por un año.

Recalcó que la firma de WWE podría llegar en un mes, en una semana o en solo días, por lo que no deja de trabajar en su físico y en su entrenamiento como luchador, pues la agenda y el trabajo se abrirá en cuanto tenga resuelto ese tema que lo hizo truncar brevemente su trayectoria.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×