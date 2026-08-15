Confirmado: Campeón de Europa está en negociaciones por la “Hormiga” González

Esta mañana y con información de César Luis Merlo se supo que el Olympiacos de Grecia ya habría lanzado una primer oferta al Club Deportivo Guadalajara por el atacante mexicano de 23 años; según distintos medios esta primer oferta es para observar la postura del club sobre la venta del jugador para después poder acercarse a una negociación más realista de a cuerdo a las pretenciones del club por Armando la "Hormiga" González.

¿Por cuánto llegaría la venta de la "Hormiga" González al Olympiacos?

Según Transfermarkt la "Hormiga" está valuado en 15 millones de euros; por lo que, la oferta final del club tendría que ser cercana a esa cantidad o menor en caso de que Chivas negociara quedarse con un porcentaje de su venta como lo huzo con Mateo Chávez en us venta al AZ Alkmaar de la Eredivisie.

Estadísticas de la "Hormiga" con Chivas

El delantero tapatío ha logrado consolidarse en el club tras grandes actuaciones donde incluso se ha coronado como campeón de goleo durante el Apertura 2025, en el Clausura 2026 habría estado cerca de repetir la hazaña, sin embargo, se quedó a 2 anotaciones de igualar al brasileño Joao Pedro quien tuvo 14 gritos de gol en el torneo.

En lo que va del torneo Apertura 2026 (3 jornadas) no ha logrado anotar gol; sin embargo, sigue sumando minutos dentro del plantel y llamando la atención de distintos clubes.

Olympiacos y su título europeo

Olympiacos logró coronarse campeón de la Conference League en la temporada 2023-2024 tras vencer a la Fiorentina 1-0 con gol de Ayoub El Kaabi al minuto 116 del segundo tiempo extra; con este campeonato se convirtieron en el primer equipo de Grecia en ganar un campeonato europeo a nivel clubes.

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