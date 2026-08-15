Muchos pedían su regreso al América y ahora Roger Martínez ya fue anunciado en su nuevo equipo

Roger Martínez tuvo un paso extenso y ganador por el Club América. El delantero colombiano permaneció en Coapa por cinco años, desde el verano de 2018 hasta junio de 2023. Si bien es cierto que tuvo un rendimiento irregular, los aficionados azulcremas recuerdan al futbolista con cariño y en más de una ocasión pidieron su regreso.

Hasta hace unas horas, Roger Martínez formaba parte de la plantilla del Al-Taawon FC de Arabia Saudita. Allí tuvo una grandiosa temporada, donde culminó su participación con 23 goles, siendo uno de los máximos artilleros de la Saudi Pro League. Este increíble nivel lo volvió a posicionar sobre la órbita del América, pero el colombiano ya tenía decidido a su próximo destino.

Roger Martínez firma con nuevo equipo

Durante la mañana de este sábado 15 de agosto se confirmó que Roger Martínez pasará a jugar en el Al-Shabab, equipo que también milita en la Primera División de Arabia Saudita. El colombiano ya fue anunciado por su nuevo club y, si bien es cierto que cambió los colores, permanecerá un tiempo más en Medio Oriente.

Roger Martínez es presentado en Al Shabab

Según los reportes, el exAmérica habría firmado contrato por un año, es decir, hasta el verano de 2027, y con la posibilidad de extender el vínculo con Al-Shabab por un año más. Cabe destacar que Martínez lleva jugando en suelo saudí desde el año 2025, fecha en la que fichó por el Al-Taawon tras haber jugado casi dos años en Racing Club de Argentina.

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Así fue la etapa de Roger Martínez en América

Roger Martínez llegó al América durante el verano de 2018 procedente del Villarreal de España. El delantero colombiano permaneció cinco años en Coapa, etapa en la que disputó 162 partidos oficiales, convirtió 35 goles y aportó 17 asistencias.

El atacante conquistó tres títulos con la camiseta azulcrema: el Apertura 2018 de la Liga BBVA MX, la Copa MX del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones de ese mismo año. Además, se convirtió en el futbolista colombiano con más anotaciones en la historia del América.

Pese a que nunca logró consolidarse como titular indiscutible y atravesó varios periodos de irregularidad, Roger dejó destellos de su calidad individual. Finalmente, abandonó el Nido como agente libre en junio de 2023 tras concluir su contrato, reconociendo que se marchaba con la asignatura pendiente de haber conseguido otro campeonato de Liga.