CONFIRMADO: Chivas de Guadalajara “mantiene” derechos de Hormiga González, pese a inminente venta al Olympiakos

El atacante aún de las Chivas, Armando Hormiga González estaría cerrando todos los detalles para ser el nuevo delantero del Olympiacos del futbol de Grecia, acuerdo en el que han sido revelados algunos detalles como la cantidad que pagarán por él y porcentajes de la carta del ariete.

Todo indica que Chivas y el cuadro de Olympiacos, así como el delantero tienen fe de qué habrá un éxito y crecimiento prometedor, por lo que observan en el panorama un posible fichaje posterior, motivo por el cual el cuadro tapatío conservaría un 20 por ciento de la carta del delantero nacido en Celaya.

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¿Por qué Chivas conserva un 20 por ciento de la carta de Hormiga González?

Hormiga González, atacante de Chivas y que ha sumado grandes temporadas con el equipo rojiblanco, pinta para tener una carrera exitosa y los de Gabriel Milito se han respaldado al conservar un 20 por ciento de los derechos del jugador para obtener una ganancia futura ante una tentativa venta.

De tal modo que si en un largo plazo otro equipo en Europa compra a la Hormiga González, a Chivas le tocaría un 20 por ciento de esa negocaicón dejando algo en las arcas del Rebaño.

¿Cuánto pagará Olympiacos por la Hormiga González?

De acuerdo a Transfermarkt, la Hormiga González tiene un valor de 15 millones de euros de acuerdo a su evaluación del mes de mayo del 2026. Sin embargo y con la intención de poder darle alas para ir a Europa, la negociación estaría concretándose en una suma de 10 millones de euros más dos en variables alcanzando 12 millones de euros.

En el salario es algo que cumple totalmente con lo que petende el delantero mudialista en el 2026 pero esos detalles no han sido revelados.

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