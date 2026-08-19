OFICIAL: Este es el precio que pagará Olympiacos por la Hormiga González

Sería cuestión de horas para hacer OFICIAL que el delantero mexicano Armando Hormiga González sea anunciado como nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, en un acuerdo en el que Chivas conservaría un porcentaje de la carta del mundialista en este 2026, información que ha recabado Omar Villarreal este miércoles.

El atacante del Rebaño dejaría al equipo luego de 4 jornadas en este curso para alcanzar su meta que es jugar en Europa, proyectándose en una escuadra de tradición y en la que pueda madurar, crecer como delantero para tener otra vitrina en su prometedor futuro.

La Hormiga, número 34 en la escuadra tapatía ya ha aceptado los términos y salario con el cuadro griego y estaba en espera si Chivas aceptaba la oferta que de acuerdo a Villarreal es de más de 10 millones de euros.

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Esto es lo que pagarán en Olympiacos por Armando Hormiga González

Omar Villarreal, reportero de TV Azteca, ha informado que en Olympiacos pagarán 10 millones de euros, más dos millones más de acuerdo a variables.

En Chivas y en Olympiacos observan un futuro prometedor por lo que el equipo Guadalajara se quedarán con un 20 por ciento de los derechos del jugador por lo que obtendrían un beneficio en una venta a futuro.

La extensión del contrato no se tiene clara aún pero se espera que sea algo multianual quizás hasta el 2030.

🐜 Actualización Hormiga



Este martes los números están prácticamente acordados por lo que todo se encamina para que Hormiga González continúe su carrera en Olympiacos 🇬🇷



La negociación se encuentra a la espera de las autorizaciones finales por parte de Chivas.



A esta hora,… pic.twitter.com/O1Zn6odZvn — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) August 19, 2026

La oferta que Armando González dejó pasar antes del Mundial

El nombre de Armando González sonó en el extranjero hace unos meses, previo al Mundial cuando fue campeón de goleo, citándose que el CSKA de Moscú puso en la mesa 20 millones de euros para llevárselo, sin embargo en su entorno, el jugador y Chivas dejaron pasar la oferta por el nivel del futbol ruso, las pausas prolongadas y la visibilidad que bajaría cuando el Mundial se aproximaba.

Ahora con la mente fría y pensando en una Liga de desarrollo, Hormiga González estaría arrancando está aventura en las siguientes horas.