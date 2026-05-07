CONFIRMADO: Chivas lo dejó ir y ya suena como DT de un equipo GRANDE en pleno Clausura 2026

José Saturnino Cardozo atraviesa uno de los momentos más estables de su carrera como entrenador. Lejos del reflector de la Liga MX, el histórico goleador que marcó época con Toluca, ha encontrado protagonismo en el futbol centroamericano, donde hoy dirige al Municipal Liberia, en Costa Rica.

En el Clausura 2026 de la Liga Profesional de Costa Rica, el estratega paraguayo logró meter a su equipo hasta las semifinales del campeonato costarricense, consolidando un proyecto que ha tomado fuerza con el paso de los meses y que apunta a extenderse más allá del torneo actual.

En medio de versiones sobre su posible salida, su representante, Luis García, salió al paso para apagar rumores que colocaban a Cardozo en distintos destinos, pero igual lanzo un guiño a un futuro no tan lejano en un equipo grande.

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Entre las versiones que circularon en días recientes, aparecieron acercamientos con la Liga Deportiva Alajuelense, que solo sondeó la posibilidad sin nada concreto, y hasta un posible regreso a México.

Además, García confirmó que Cardozo rechazó propuestas de cadenas de televisión de México y Estados Unidos para integrarse como comentarista durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que su prioridad sigue siendo mantenerse enfocado en su carrera en los banquillos.

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Su paso por Chivas, una etapa que quedó lejos de cumplir expectativas

La etapa de Cardozo en Guadalajara estuvo marcada por resultados irregulares y una presión constante desde su llegada al banquillo en el Apertura 2018, cuando tomó el lugar de Matías Almeyda.

El paraguayo dirigió 42 partidos oficiales entre Liga BBVA MX, Copa MX y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA (hoy Copa Intercontinental), con un balance de 15 victorias, 12 empates y 15 derrotas, números que reflejaron una gestión sin la regularidad esperada.

Uno de los golpes más duros de su ciclo llegó en el antiguo Mundial de Clubes de 2018, donde Guadalajara firmó una de sus participaciones más discretas al finalizar en el sexto lugar, luego de caer ante Kashima Antlers y posteriormente perder en penales frente al Espérance Sportive.

En la Liga BBVA MX tampoco logró meter al equipo a la Liguilla durante el Apertura 2018, mientras que en la Copa MX encontró sus mejores resultados, aunque sin alcanzar el campeonato.

Su ciclo terminó en marzo de 2019 tras una derrota frente a los Pumas, cerrando una etapa complicada en Guadalajara. Hoy, años después, Cardozo parece haber encontrado en Costa Rica la estabilidad que se le negó en su paso por el futbol mexicano como entrenador.