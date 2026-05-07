¡Caos total en el Real Madrid! Jugadores se van a los golpes y uno termina en el hospital; esto sabemos

A pocos días de una nueva edición de El Clásico, el ambiente dentro del vestuario de Real Madrid, atraviesa momentos de alta tensión. Diversos reportes desde España señalan que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un fuerte altercado durante la práctica del equipo, encendiendo las alarmas dentro de la institución blanca en un momento decisivo de la temporada.

De acuerdo con versiones difundidas por medios españoles, la tensión entre ambos futbolistas habría comenzado desde el inicio de la sesión de entrenamiento, en un ambiente que ya venía cargado de emociones por un posible altercado anterior.

Durante el trabajo en cancha, la intensidad habría aumentado con entradas fuertes y constantes roces entre ambos mediocampistas, lo que terminó elevando la temperatura dentro del grupo. De acuerdo con los reportes, todo empezó porque Valverde no quiso darle la mano al mediocampista francés.

Según la información que circula, all finalizar la práctica, la discusión habría continuado en el vestuario, donde el cruce subió de nivel hasta llegar a un forcejeo físico. En medio de ese momento, Valverde sufrió una caída que le provocó una contusión y una herida que requirió atención médica con puntos.

Aunque las primeras versiones apuntan a que la lesión no fue consecuencia directa de un golpe de Tchouaméni, el incidente generó preocupación inmediata dentro del club, obligando a la intervención de compañeros, cuerpo técnico y directivos para contener la situación.

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El club analiza posibles sanciones

Tras lo ocurrido, la directiva de Real Madrid, habría sostenido una reunión de emergencia para evaluar el contexto de lo sucedido y analizar posibles medidas disciplinarias contra ambos futbolistas.

La situación genera inquietud dentro del entorno madridista, ya que ocurre en plena recta final de la temporada y en la antesala de uno de los partidos más importantes del calendario, donde cualquier baja o conflicto interno puede impactar directamente en el rendimiento del equipo.

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Fecha y hora del Clásico entre Real Madrid y Barcelona

En medio de este panorama, el esperado duelo entre Real Madrid y Barcelona se disputará el próximo domingo 10 de mayo, en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Por ahora, la gran incógnita era si tanto Valverde como Tchouaméni estarían disponibles para el compromiso o si este episodio terminaría afectando la convocatoria. Sin embargo, de acuerdo con información de último minuto revelada por medios españoles, el altercado ya cobró factura: ambos jugadores están descartados y no jugarán El Clásico.

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