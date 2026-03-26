CONFIRMADO: Chivas tiene al jugador MÁS caro de la Liga BBVA MX

El ascenso de Armando “La Hormiga” González se consolida como uno de los movimientos más relevantes del futbol mexicano en 2026. El delantero de las Chiva registró una actualización histórica en su valor de mercado, de acuerdo con Transfermarkt. Este 26 de marzo, su cotización pasó de 7 a 15 millones de euros, un incremento de 8 millones que representa un crecimiento del 114% en apenas unos meses.

Con esta cifra, González se coloca como el jugador más valioso de la Liga BBVA MX, superando a Érik Lira que también tuvo un incremento (12 millones de euros) y a Gilberto Mora (10 millones). Su impacto no es casualidad, el atacante viene de ser campeón de goleo y mantiene un ritmo ofensivo destacado en el Clasuara 2026 donde actualmente suma 10 anotaciones, consolidándose nuevamente como uno de los delanteros más determinantes del campeonato.

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A nivel internacional, el mexicano aún se encuentra por debajo de Santiago Giménez, delantero del AC Milan con un valor de 20 millones de euros, y de Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce tasado en 18 millones. Sin embargo, la diferencia comienza a reducirse de forma acelerada gracias a su productividad frente al arco y a la regularidad mostrada a lo largo de la temporada.

El rendimiento de “La Hormiga” no ha pasado desapercibido en Europa.

El FC Barcelona aparece como el club con mayor interés, respaldado por reportes positivos sobre su instinto goleador y condiciones físicas. A este seguimiento se suma el Borussia Dortmund, que recientemente envió visores a México para observarlo de cerca durante el Clausura 2026.

En la lista de interesados también figura el Feyenoord, que tras la experiencia con delanteros mexicanos lo considera un perfil atractivo para reforzar su ataque. Además, West Ham United y Celtic FC han realizado sondeos con su entorno, manteniéndose atentos a su evolución en el corto plazo.



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En medio de este escenario, se reportó que González rechazó una oferta de 20 millones de dólares del CSKA de Moscú. La decisión responde a su intención de mantenerse en Chivas, consolidar su crecimiento deportivo y asegurar un lugar en la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.