Italia vs Irlanda del Norte: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY jueves 26 de marzo, partido del repechaje de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026; marcador en línea, por internet y online

El duelo entre Italia y Irlanda del Norte se juega bajo máxima presión rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Bérgamo, el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso está obligado a ganar para seguir con vida en la carrera rumbo al Mundial, luego de quedar segundo en su grupo por detrás de Noruega.

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El contexto no admite margen de error. Italia carga con el antecedente reciente de haberse quedado fuera de Copa Mundial de la FIFA 2018 y Copa Mundial de la FIFA 2022, por lo que una nueva ausencia representaría un golpe histórico para una de las selecciones más laureadas del futbol mundial.

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Del otro lado, Irlanda del Norte asume el papel de caballo negro. El equipo comandado por Michael O'Neill llega impulsado por su rendimiento en la UEFA Nations League, consciente de que puede aprovechar la presión italiana para dar un golpe inesperado.

Este enfrentamiento corresponde a una semifinal de repechaje a partido único. El ganador avanzará a la final de su ruta, donde se medirá al vencedor del cruce entre Gales y Bosnia y Herzegovina.

¿Qué necesita Italia para clasificar al Mundial?

Italia no depende de segundas oportunidades: debe ganar este partido para mantenerse con vida. En caso de empate tras los 90 minutos, el duelo se extenderá a tiempos extra y, de ser necesario, se definirá en tanda de penales.

Si avanza, tendrá que disputar una final más dentro de su ruta. Solo el campeón de ese camino obtendrá el pase al Mundial de 2026.

Así funciona el repechaje de la UEFA

El formato europeo reparte sus últimos boletos mediante un sistema de eliminación directa. Participan 16 selecciones, divididas en cuatro rutas, cada una con semifinales y final a partido único.

Los equipos provienen de dos vías: los segundos lugares de las eliminatorias y los mejores posicionados de la Nations League que no lograron clasificar directamente. Al final, únicamente los cuatro ganadores de cada ruta aseguran su lugar en la Copa del Mundo.

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