CONFIRMADO: Los clubes mexicanos ELIMINADOS de la Leagues Cup 2026, hoy miércoles 12 de agosto

Rayados de Monterrey se aferra al sueño llamado cuartos de final de la Leagues Cup 2026, el cuadro de la Sultana del Norte sacó las tres unidades in extremis ante el Nashville SC y espera resultados para ver si avanza a la siguiente ronda. Bravos de Juárez también tiene ligeras esperanzas de conseguir su boleto, pero, todo depende de que caigan de fea manera América y Cruz Azul ante Austin FC y Chicago Fire respectivamente.

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De momento, Club León tiene asegurado su pase a los cuartos de final de la compertición tras sus tres victorias consecutivas y también el Toluca gracias a su victoria en el Nemesio Diez sobre el FC Dallas. Por otro lado, Águilas y la Máquina Celeste tienen su puesto en la siguiente ronda si consiguen un punto más. Siete es el número mágico para que los dos cuadros capitalinos dejen en el camino a los Rayados de Monterrey y a los Bravos de Juárez.

Eliminados

Tigres - 6 pts - (+2) - 3 partidos

Atlante – 3 pts (-5) – 3 partidos

Chivas – 4 pts (-1) – 3 partidos

Tijuana - 0 pts (-2) - 2 partidos

Atlético de San Luis – 0 pts

Necaxa – 0 pts - 2 partidos

Tijuana – 0 pts - 2 partidos

Santos Laguna - 0 pts - 2 partidos

Querétaro – 1 pt - 3 partidos

Puebla 0 pts - 3 partidos

Pachuca - 3 pts - 3 partidos

Atlas – 3 pts - 3 partidos

Pumas UNAM - 1 pt - 3 partidos

Tercera jornada Leagues Cup 2026

Martes 11 de agosto (ya disputados)

Columbus Crew 1-1 Pumas UNAM (Columbus gana 3-2 en penales)

FC Cincinnati 1-2 Atlas

Minnesota United 3-1 Atlante

Charlotte FC 0-1 Pachuca

Real Salt Lake 3-0 FC Juárez

Tigres UANL 1-1 Vancouver Whitecaps (Tigres gana 5-4 en penales)



Miércoles 12 de agosto

Inter Miami CF 2-3 León (Nu Stadium, Miami)

Orlando City SC 2(5)-(3)2 Atlético de San Luis (Inter&Co Stadium, Orlando)

Monterrey 2-1 Nashville SC (GEODIS Park, Nashville)

Toluca 3-1 FC Dallas (Estadio Nemesio Díez, Toluca)

San Diego FC 3-2 Puebla (Snapdragon Stadium, San Diego)

LAFC 1(5)-(3)1 Querétaro (BMO Stadium, Los Ángeles)

Seattle Sounders FC 1-2 Guadalajara/Chivas (Lumen Field, Seattle)

Jueves 13 de agosto