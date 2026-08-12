ÚLTIMA HORA: Lionel Messi reaparece tras la muerte de su padre para jugar con el Inter Miami vs León en la Leagues Cup 2026

Lionel Messi dejó el luto de lado tras el fallecimiento de su padre y está presente en el juego entre Inter Miami y León, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El astro argentino es uno de los suplentes del equipo dirigido por Angel Guillermo Hoyos para enfrentar al conjunto mexicano.

El rosarino estuvo durante el fin de semana en su ciudad natal para el entierro de su progenitor, se perdió el duelo contra los Rayados de Monterrey y regresó a Miami para este partido. Durante esta mañana, el exjugador del Barcelona emitió un mensaje en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su padre que cambió la perspectiva de su desempeño durante la Copa Mundial de la FIFA2026 debido a las emociones que le abrumaban.

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No es una certeza que Messi vaya a enfrentar a León, pero su presencia en la banca es un signo esperanzador para el Inter Miami y sus aficionados. Durante el presente torneo, el exjugador del PSG marcó un doblete en el único partido que disputado, contra Atlética San Luis. En tres ediciones disputadas, Lionel ha jugado 12 partidos en la Leagues Cup y suma 14 goles con seis asistencias.

Lionel Messi sueña con avanzar en la Leagues Cup

Lionel Messi e Inter Miami aún pueden avanzar en el torneo entre equipos de la Liga BBVA MX y la MLS como uno de los mejores cuatro de la liga estadounidense. Ahora mismo, el equipo marcha 12° con tres puntos, pero un triunfo con varios goles sobre los “Panzas Verdes” podría darle seis unidades y una diferencia de goles favorecedora para desbancar a Austin FC o a Chicago Fire, quienes de momento ocupan la tercera y la cuarta posición, respectivamente.

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