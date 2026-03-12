OFICIAL: El entrenador con MÁS derrotas ante el Real Madrid en la historia de la Champions League

El Real Madrid venció 3-0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, disputado este 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El resultado no solo marcó ventaja para el conjunto español en la eliminatoria, también modificó el historial del entrenador Pep Guardiola frente al club merengue.

Con esta derrota, el técnico del City alcanzó seis caídas ante el Real Madrid en la Champions League, convirtiéndose en el entrenador con más derrotas contra el equipo blanco en la historia del torneo. El registro supera a otros entrenadores como Ottmar Hitzfeld y Jürgen Klopp, quienes acumulan cinco derrotas frente al conjunto español en la máxima competición europea.

En total, Guardiola ha dirigido 16 partidos de Champions League ante el Real Madrid, con un balance de siete victorias, tres empates y seis derrotas. Estos encuentros se reparten entre sus etapas al frente del FC Bayern Munich y el Manchester City. El historial completo contra el club madrileño, considerando todas las competiciones, suma 30 partidos con 15 triunfos, seis empates y nueve derrotas.

Manchester City intentará revertir la serie en Inglaterra

El partido de vuelta se disputará el 17 de marzo en el Etihad Stadium, donde el Manchester City recibirá al Real Madrid con la misión de remontar el marcador global para definir al equipo que avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

