Real Madrid vs Manchester City: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final de Ida en la Champions League 2025-26; marcador online

Real Madrid recibe al Manchester City en los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-26. Dirigidos por Álvaro Arbeloa, el cuadro blanco se hizo del pase a la Fase Eliminatoria tras haber superado al Benfica en la instancia de Play-Offs. Por su parte, el conjunto de la Premier League comandado por Pep Guardiola obtuvo el pase a 8vos de Final al terminar la Fase de Liga en el octavo puesto de la clasificación. Los 'Citizens' tuvieron un registro de 16 puntos.

En sus respectivas competencias locales, el Real Madrid encara el partido luego de haberle ganado al Celta de Vigo. Por su parte, el Manchester City viene de vencer al Newcastle en la FA Cup.