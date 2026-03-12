Las lesiones que dejaron a México sin figuras en los Mundiales

Las Copas del Mundo suelen ser el escenario donde los futbolistas cumplen el sueño más grande de su carrera. Sin embargo, para algunos jugadores de la Selección Mexicana de Futbol ese sueño se convirtió en una amarga frustración debido a lesiones que los dejaron fuera justo antes del torneo.

A lo largo de la historia del Copa Mundial de la FIFA, varios futbolistas mexicanos han tenido que ver el Mundial desde casa después de ser piezas importantes en el proceso rumbo al torneo. Desde la década de los setenta hasta la actualidad, estas ausencias han marcado momentos dolorosos para el Tri y para la afición.

Lesiones que cambiaron la historia

Una de las primeras historias trágicas ocurrió antes del Copa Mundial de la FIFA México 1970, cuando el talentoso mediocampista Alberto Onofre sufrió una grave lesión que lo dejó fuera del torneo que se disputó en casa.

Décadas después, otra baja sacudió al equipo previo al Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002. El histórico defensor Claudio Suárez, uno de los grandes líderes del combinado nacional, no pudo participar tras lesionarse poco antes del arranque del campeonato.

El golpe se repitió rumbo al Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, cuando Luis "Chapito" Montes, sufrió una fractura durante un partido de preparación que lo dejó fuera del torneo. Para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, el Tri volvió a sufrir bajas importantes. Los defensores Néstor Araujo y Diego Reyes no pudieron participar por problemas físicos que los marginaron del plantel final.

El caso más reciente rumbo al Mundial 2026

Más recientemente, el ataque mexicano sufrió una baja sensible antes del Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, cuando el extremo Jesús Manuel "Tecatito" Corona, quedó fuera tras una lesión que le impidió llegar en condiciones al torneo.

Ahora, de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026, México vuelve a vivir una situación similar. El guardameta Luis Ángel Malagón se suma a la lista de futbolistas que no podrán disputar el Mundial debido a problemas físicos.

Cada una de estas historias refleja lo frágil que puede ser la carrera de un deportista. Un momento desafortunado puede cambiarlo todo y dejar fuera del escenario más importante del fútbol mundial a jugadores que trabajaron durante años para llegar ahí.

Para la Selección Mexicana, estas ausencias han sido golpes duros, pero también recordatorios de lo impredecible que puede ser el camino rumbo a una Copa del Mundo.

