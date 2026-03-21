¡CONFIRMADO!: El INESPERADO refuerzo del Real Madrid previo a los Cuartos de Final de la Champions League y las últimas jornadas de LaLiga

El Real Madrid ha definido uno de los movimientos internos más relevantes para el cierre de la temporada, el mediocampista Thiago Pitarch ha sido integrado de manera definitiva al primer equipo y no volverá a tener participación con el filial en lo que resta de la temporada.

El futbolista, de 18 años, ha pasado en pocas semanas de formar parte del Real Madrid Castilla a consolidarse dentro de la dinámica del primer equipo. Su inclusión ya no está sujeta a rotaciones, sino a una planificación deportiva que lo contempla como opción regular en la plantilla principal.

Desde el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa, la evaluación sobre su desempeño ha sido determinante para sostener esta decisión. La intención es mantener su participación constante, independientemente del regreso de otros elementos en su posición dentro del mediocampo.

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En ese sentido, la reincorporación de jugadores como Jude Bellingham no modifica el escenario previsto para Pitarch, quien continuará dentro de la estructura del primer equipo como alternativa en el tramo final de la temporada.

El ascenso definitivo del mediocampista se produce en un momento clave del calendario para el club, que afronta compromisos determinantes tanto en LaLiga como en Champions League, donde la profundidad de plantilla será un factor relevante.

El rol de Pitarch en el cierre de temporada con el Rea Madrid

La integración de Thiago Pitarch se da en el contexto de la fase decisiva de la LaLiga y de las rondas eliminatorias de la UEFA Champions League contra el Bayern Munich. Las ausencias por lesión de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni en su momento, influyeron en la decisión del cuerpo técnico de recurrir a elementos del filial.

Dentro de este escenario, el mediocampista se proyecta como una opción para reforzar la rotación en el centro del campo, aportando alternativas tácticas en función de las exigencias de cada encuentro. Su incorporación responde también a la necesidad de equilibrar cargas en una plantilla exigida por el calendario.

Su presencia amplía las variantes disponibles para el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa. Además, el mediocampista cuenta con antecedentes bajo la dirección de Arbeloa en categorías inferiores del club, un factor que facilitó su integración y conocimiento del modelo de juego.

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