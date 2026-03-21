¿Llega o no? Revelan el verdadero panorama de Gilberto Mora rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El nombre de Gilberto Mora vuelve a tomar fuerza, pero su ausencia empieza a inquietar: ¿llegará al Mundial 2026 en condiciones?

Después de semanas de incertidumbre por su estado físico, en Xolos ya tienen un panorama mucho más claro sobre su recuperación.

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Abreu rompe el silencio sobre su recuperación

Tras la derrota de Tijuana ante Necaxa, el director técnico Sebastián Abreu fue directo al hablar del estado de Mora, ofreciendo una señal clara sobre el momento que vive el jugador.

“Va muy bien en su proceso, está haciendo trabajo en cancha, trabajó con pelota, todo va por los carriles que habíamos pactado”, explicó.

El mensaje es positivo, pero también prudente respecto a cuándo lo podríamos ver de regreso, pues el cuerpo técnico tiene claro que forzar su regreso podría comprometer algo mucho más importante que el cierre del torneo.

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Lo importante es que llegue a la Copa Mundial de la FIFA

El 'Loco' Abreu dejó claro que el enfoque no está en recuperarlo para sumar minutos de inmediato en la Liga MX, sino pensar ya en la justa mundialista.

“La prioridad es que esté en óptimas condiciones para la mini pretemporada antes del Mundial”, reveló.

Eso significa que cada decisión que se tome con Mora estará alineada con su posible participación con la Selección Mexicana.

Asimismo, desde la estructura de la Selección Mexicana ya están involucrados en su proceso. De hecho, mimbros del cuerpo técnico del combinado Azteca han estado presentes para evaluar su evolución y asegurarse de que pueda competir al máximo nivel cuando llegue el momento.

De momento, Mora ya está de vuelta en trabajos con balón, lo que indica que el proceso va por buen camino. Sin embargo, todavía necesita sumar ritmo competitivo antes de pensar en una convocatoria.

El margen de tiempo es corto, pero todo dependerá de cómo responda en las próximas semanas.