CONFIRMADO: El próximo partido del Real Madrid se jugará sin público

El Real Madrid Baloncesto recibirá al Hapoel Tel Aviv el próximo martes 24 de marzo, en actividad de la jornada 33 de la Euroliga, en un encuentro que se disputará sin público en la Movistar Arena a partir de las 14:00 (hora del centro de México).

La decisión de jugar a puerta cerrada fue confirmada por el club blanco tras una reunión de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que catalogó el partido como de alto riesgo. Como parte de las medidas, se informó que el costo de las entradas será reembolsado de manera automática, mientras que en el caso de abonados, el monto será considerado para la renovación de la siguiente temporada.

En lo deportivo, el partido enfrenta de manera directa a dos equipos ubicados en la parte alta de la clasificación. El conjunto español llega en la tercera posición con marca de 21 victorias y 9 derrotas, mientras que el equipo israelí ocupa el cuarto lugar con registro de 20 triunfos y 10 descalabros.

El resultado del encuentro tiene implicaciones directas en la tabla, ya que una victoria del Hapoel Tel Aviv le permitiría igualar el registro del Real Madrid y superarlo en caso de ganar el criterio de desempate, en la recta final de la fase regular.

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La actualidad del Real Madrid en la Euroliga

El equipo dirigido por Chus Mateo se mantiene dentro de los primeros puestos de la competencia, con un balance que lo coloca en zona de clasificación directa a playoffs. A lo largo de la temporada ha sostenido regularidad en resultados, lo que le ha permitido mantenerse en la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Hapoel Tel Aviv llega tras una victoria reciente que le permitió escalar posiciones, consolidándose como uno de los equipos con mejor desempeño fuera de casa en la presente campaña. Su rendimiento como visitante lo ha llevado a sumar triunfos en distintas canchas durante la temporada.

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