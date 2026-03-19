¡Nadie lo sabía! La JOYA mexicana que juega en un equipo HISTÓRICO en Italia

Un nuevo talento con raíces mexicanas comienza a abrirse paso en el futbol europeo, Sebastián Mattei, jugador categoría 2010, forma parte de las fuerzas básicas de la AS Roma, uno de los clubes históricos del futbol italiano. Su vínculo con México llega a través de su madre, nacida en el país, lo que le permite contar con doble nacionalidad y lo coloca como una opción elegible para representar tanto a Italia como a la Selección Mexicana en el futuro.

En cuanto a su desarrollo dentro del campo, Mattei ha experimentado una evolución en su posición, durante sus primeros años se desempeñó como mediocampista, etapa en la que consolidó cualidades técnicas como el control de balón, la visión de juego y la capacidad para incorporarse al ataque.

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Con el paso del tiempo, su rol se ha ajustado hacia el lateral derecho, una posición en la que mantiene ese perfil ofensivo, destacando por su velocidad, proyección constante y participación en fase ofensiva.

Mattei ha participado con la Seleeción de Italia en procesos juveniles, un paso relevante dentro de su proceso, ya que lo inserta en la estructura de desarrollo de la federación europea y le permite competir en entornos de alto nivel desde temprana edad. Pero aun no ha participado en torneos oficiales con La Squadra Azzurra.

México en busca de nuevos talentos juveniles

Este escenario también ha despertado el interés de la Federación Mexicana de Futbol, que se mantiene atenta a su progreso. Dentro de la estructura de selecciones menores, encabezada por Andrés Lillini, existe un seguimiento constante a futbolistas con doble nacionalidad que militan en el extranjero, con la intención de integrarlos a procesos formativos antes de que definan su futuro internacional.

En paralelo, otro nombre que ha comenzado a sonar es el de Matteo Zanacca, futbolista categoría 2011 que se desempeña como defensor en las inferiores del AC Milan. Al igual que Mattei, cuenta con raíces mexicanas y forma parte del radar de visores, en un contexto donde la detección de talento binacional se ha vuelto una estrategia clave para ampliar las opciones en selecciones juveniles.

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