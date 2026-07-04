CONFIRMADO: La HORA EXACTA para ver Atlético Morelia vs Cruz Azul, partido homenaje a Joel Huiqui y amistoso previo al Apertura 2026

De cara al arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, La Máquina de Cruz Azul y el Atlético Morelia se enfrentan este sábado 4 de julio en un duelo amistoso de pretemporada.

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El choque tiene un tinte muy especial sobre la cancha, el club michoacano rendirá un merecido homenaje a Joel Huiqui, figura histórica de Monarcas Morelia y cantarano de Cruz Azul.

Huiqui pisa la cancha del Morelos estrenando la corona del Clausura 2026, título que conquistó tras asumir el interinato y vencer a Pumas en la Gran Final del Clausura 2026.

Este campeonato significó una auténtica revancha personal para el estratega, luego de haber perdido la final del Clausura 2011 ante el mismo conjunto universitario mientras defendía la camiseta purépecha. Tras romper la sequía celeste, la directiva confirmó su continuidad en el banquillo para encarar la próxima campaña.

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¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS el Atlético Morelia vs Cruz Azul?

El encuentro, programado para las 19:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Morelos, promete un ambiente inmejorable con la expectativa de un lleno total , podrás seguir todas las acciones de este partido en vivo y gratis por el sitio web de Azteca Deportes, con el minuto a minuto de las jugadas más importantes del partido en Michoacán.

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Bajas mundialistas en La Máquina

Para este compromiso de preparación, el conjunto cementero presenta a la mayor parte de su plantel estelar, aunque deberá lidiar con un par de ausencias de peso por actividad internacional. El mediocampista mexicano Erik Lira y el defensor colombiano Willer Ditta no verán minutos esta tarde, ya que ambos se mantienen concentrados disputando la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con sus respectivas selecciones nacionales.

Cabe destacar que el partido estuvo cerca de no llevarse a cabo. A pesar de que el encuentro fue suspendido momentáneamente hace un par de días por problemas logísticos, las directivas de ambas instituciones trabajaron a marchas forzadas y lograron resolver los contratiempos a tiempo, garantizando el espectáculo y el rodaje para ambos equipos de cara al nuevo torneo mexicano.

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