¿Juega México HOY? Lo que dice el calendario del Mundial 2026 sobre el partido de la Selección Mexicana este sábado 4 de julio

Desde la misma cancha donde hace 40 años Diego Armando Maradona inmortalizó su leyenda, la historia vuelve a llamar a la puerta. En el majestuoso Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana tiene un encuentro trascendental en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 frente a la poderosa Inglaterra.

Tras algunas horas de incertidumbre logística, finalmente se ha confirmado la cita que paralizará al país. El esperado duelo se llevará a cabo este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El mítico coloso capitalino será el escenario perfecto para una batalla futbolística de pronóstico reservado.

Te puede interesar: OFICIAL: Árbitro que pitó en el México 1-0 vs Alemania de Rusia 2018, estará en el partido vs Inglaterra de octavos de final

Ambas escuadras avanzaron a esta fase superando sus respectivas llaves eliminatorias con realidades distintas. México llega a esta instancia con la moral en alto tras derrotar contundentemente a Ecuador por 2 a 0 en este mismo recinto. Con un claro dominio desde el arranque, los goles tempraneros de Julián Quiñones y Raúl Jiménez desataron la locura y encendieron la esperanza nacional.

Por su parte, Inglaterra aterrizará en suelo azteca tras sobrevivir a un gran susto. En su duelo disputado en Atlanta, los ingleses tuvieron que emplearse a fondo para vencer 2 a 1 a la República Democrática del Congo. Fue gracias a un espectacular doblete de Harry Kane en los últimos minutos, que lograron remontar un marcador adverso y así evitar la eliminación del torneo.

Te puede interesar: Argentina vence de manera agónica 3-2 a Cabo Verde y avanza a los octavos de final del Mundial 2026; resumen goles y mejores momentos

¿Dónde VER EN VIVO Y GRATIS el México vs Inglaetrra?

El vibrante choque por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (hora del Centro de México).

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del país.

Te puede intersar: Paraguay vs Francia: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY sábado 4 de julio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes