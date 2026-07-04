¿Juega México HOY? Lo que dice el calendario del Mundial 2026 sobre el partido de la Selección Mexicana este sábado 4 de julio
La Selección Mexicana se enfrentará a Inglaterra, en un partido crucial desde la cancha del Estadio Ciudas de México en los octavos de Final del Mudial 2026
Desde la misma cancha donde hace 40 años Diego Armando Maradona inmortalizó su leyenda, la historia vuelve a llamar a la puerta. En el majestuoso Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana tiene un encuentro trascendental en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 frente a la poderosa Inglaterra.
Tras algunas horas de incertidumbre logística, finalmente se ha confirmado la cita que paralizará al país. El esperado duelo se llevará a cabo este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El mítico coloso capitalino será el escenario perfecto para una batalla futbolística de pronóstico reservado.
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Ambas escuadras avanzaron a esta fase superando sus respectivas llaves eliminatorias con realidades distintas. México llega a esta instancia con la moral en alto tras derrotar contundentemente a Ecuador por 2 a 0 en este mismo recinto. Con un claro dominio desde el arranque, los goles tempraneros de Julián Quiñones y Raúl Jiménez desataron la locura y encendieron la esperanza nacional.
Por su parte, Inglaterra aterrizará en suelo azteca tras sobrevivir a un gran susto. En su duelo disputado en Atlanta, los ingleses tuvieron que emplearse a fondo para vencer 2 a 1 a la República Democrática del Congo. Fue gracias a un espectacular doblete de Harry Kane en los últimos minutos, que lograron remontar un marcador adverso y así evitar la eliminación del torneo.
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¿Dónde VER EN VIVO Y GRATIS el México vs Inglaetrra?
El vibrante choque por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (hora del Centro de México).
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¡Sacando la magia! 🪄 👀— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 4, 2026
Álvaro Fidalgo mostrando su calidad en el entretenimiento de México previo al duelo ante Inglaterra 🔥
👇 México vs Inglaterra
📅 Domingo 5 de julio
🕠 5:30 PM
📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network
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