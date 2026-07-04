OFICIAL: Hora EXACTA del América vs Tampico Madero, primer partido de pretemporada previo al Apertura 2026

El Club América inicia formalmente una nueva etapa en el banquillo con la llegada de Matías Almeyda, un estratega que genera una enorme expectativa entre la afición azulcrema. El técnico argentino asume las riendas del equipo con la misión de impregnar su estilo dinámico y competitivo desde el primer minuto, buscando devolver al conjunto de Coapa a los primeros planos del futbol mexicano en este nuevo ciclo futbolístico.

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Para poner a prueba las primeras ideas tácticas del nuevo cuerpo técnico, las Águilas sostendrán hoy, sábado 4 de julio a las 20:00 horas, su primer partido amistoso de preparación de cara al Torneo Apertura 2026.

El escenario será el Estadio Tamaulipas, donde se medirán ante la Jaiba Brava, equipo de la Liga de Expansión en un encuentro que servirá para evaluar el ritmo físico del plantel y darle minutos a los jóvenes de la cantera tras las intensas semanas de pretemporada. Con boletos que rondaban desde los 600 hasta los 1500 pesos de dependiendo de la zona.

A pesar de la expectativa por el debut, el equipo saltará a la cancha sin caras nuevas, ya que hasta el momento no se han reportado refuerzos oficiales. No obstante, Santiago Baños, director deportivo de la institución, aseguró que se tienen contempladas cuatro incorporaciones de peso para apuntalar el plantel, detallando que dos de estos fichajes se encuentran actualmente participando en la Copa del Mundo.

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¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS América vs Jaiba Brava?

Podrás seguir todas las acciones de este partido en vivo y gratis por el sitio web de Azteca Deportes, con el minuto a minuto de las jugadas más importantes del partido en Tampico Madero, en punto de las 20:00 horas.

¿Cuándo debuta el América en la Liga MX?

El debut oficial de las Águilas en el Torneo Apertura 2026 está programado para el próximo sábado 18 de julio a las 9:00 PM. El conjunto dirigido por Almeyda iniciará su camino en el certamen como visitante, disputando sus primeros tres puntos desde la cancha del Estadio Corregidora.

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