OFICIAL: Estrella sudamericana que fracasó con Pumas anunció su retiro

El mediocampista chileno Marcelo Díaz anunció oficialmente que colgará los botines al finalizar la actual temporada 2026, poniendo punto final a una exitosa y dilatada trayectoria de más de dos décadas en el balompié profesional.

Anuncio de su retiro

A sus 39 años, el referente de la recordada "Generación Dorada" de la selección chilena, con la que conquistó el histórico bicampeonato de la Copa América en 2015 y 2016, comunicó su decisión a través de un emotivo video difundido por Universidad de Chile, club donde actualmente ejerce como capitán y planea cerrar su carrera. "Me voy vacío, entregué todo lo que tenía", expresó el volante, visiblemente emocionado al repasar sus más de 21 años de carrera.

"Ha sido un viaje hermoso, que coincidentemente en el año 21 llega a su fin. Gracias a todos quienes fueron parte de este maravilloso sueño. 💙" , puso Marcelo Díaz en el video publicado en redes sociales.

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Palmarés y paso por Pumas

Si bien el "Chelo" construyó un palmarés envidiable con 14 títulos oficiales que incluyen pasos brillantes por Europa con el FC Basel y consagraciones en Argentina y Paraguay, su etapa por el futbol mexicano dejó un sabor agridulce.

En el año 2017, Díaz llegó a la Liga MX como un refuerzo estelar para los Pumas de la UNAM. Sin embargo, su paso por el Pedregal estuvo lejos de las expectativas iniciales. Disputó 31 partidos con el cuadro auriazul, logró anotar 4 goles y asistió en una ocasión. Su paso por los Pumas fue breve y quedó marcado como uno de los fichajes que más ilusionó a la afición universitaria tras llegar en transferencia directa desde el Celta de Vigo de la liga española.

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