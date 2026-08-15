Héctor Herrera le ofrece su casa a Santiago Giménez con tal de que siga jugando en Europa

El mercado de fichajes europeo sigue su curso y uno de los nombres que más eco hace en el entorno internacional es el de Santiago Giménez. Recientemente, ha tomado fuerza el rumor que vincula al delantero con el FC Porto, un club con gran tradición y que históricamente ha sido una excelente plataforma para proyectar talento en Europa.

La especulación creció aún más tras unas declaraciones de Hector Herrera, que invitan al atacante a probar suerte en el futbol de Portugal: "Vi la noticia hace poco, ojalá puedas ir y así le rento mi casa. Porto es un equipo muy bueno para destacarse y hacer historia. Si me pidiera consejo, diría que es la mejor opción". Estas palabras no solo alimentan la especulación, sino que confirman que el entorno ve con muy buenos ojos su llegada a los Dragones.



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¿Cuál es el costo de Santiago Giménez?

A pesar del interés, el aspecto económico es uno de los principales obstáculos para que la operación se concrete. El fichaje de Santiago Giménez representa una inversión importante debido a su juventud, su instinto goleador y el valor que ha adquirido en el mercado internacional; de acuerdo con portales especializados en economía, el precio del jugador mexicano ronda los 20 millones de dólares.

El Porto, conocido por ser un club que cuida meticulosamente sus finanzas, tendría que realizar un esfuerzo significativo o buscar una fórmula creativa en la negociación para convencer a la directiva de soltar a uno de sus activos más importantes. Por ello, distintos reportes señalan que buscarían una cesión a préstamo con opción a compra.

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Incertidumbre sobre el futuro de Giménez en Milán

A pesar de los fuertes rumores y del atractivo que representa jugar en la Primeira Liga, el futuro de Santiago Giménez aún está en el aire. El gran factor de incertidumbre radica en que, hoy por hoy, el delantero no aparece como transferible en el Milán.

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