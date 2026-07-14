CONFIRMADO: La selección ELIMINADA de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hoy martes 14 de julio

La Selección de Francia se despide de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras caer por 0-2 en Dallas ante su similar española. Así, el cuadro comandado por Didier Deschamps le dice adiós a la posibilidad de llegar a una tercera final de la justa veraniega, mientras que, la Furia Roja ya espera en la gran final y verá el duelo entre la Argentina e Inglaterra para ver que selección nacional será su rival en Nueva York.

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El conjunto ibérico fue una total sinfonía ante los franceses y gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal desde el manchón penal y un gol de Pedro Porro dejaron tendido a Kylian Mbappé y compañía. Ahora, la Selección de Francia vivirá una total transición tras la inminente salida de Didier Deschamps y la llegada de Zinedine Zidane al banquillo galo.

Argentina vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

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