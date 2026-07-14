CONFIRMADO: Cruz Azul toma una decisión sobre Kevin Mier tras el interés de River Plate

A solo unos días del arranque del Torneo Apertura 2026, un rumor comenzó a tomar fuerza entre la afición de Cruz Azul. Diversas publicaciones en redes sociales aseguraron que River Plate estaría interesado en fichar a Kevin Mier, uno de los futbolistas más importantes de La Máquina en las últimas temporadas.

Te puede interesar: Erik Lira volvió a Cruz Azul y esto es lo que se sabe sobre su venta a Europa

La versión rápidamente generó preocupación entre los seguidores celestes, especialmente por el gran nivel que ha mostrado el guardameta colombiano desde su llegada al futbol mexicano. Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta.

Y es que hemos podido saber que hasta el momento no existe ninguna negociación en curso entre River Plate y Cruz Azul por el arquero cafetero. Dentro del club cementero, la planificación deportiva no contempla su salida y el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui lo considera una pieza fundamental para el Apertura 2026.

Cruz Azul conquista CU y vence a Pumas en una Final inolvidable

En Cruz Azul no contemplan la salida de Kevin Mier

Aunque el nombre de Kevin Mier ha sido relacionado con clubes importantes en distintos mercados de fichajes, en esta ocasión no existe una operación encaminada para llevarlo al futbol argentino.

La posible relación con River Plate surgió luego de la salida del histórico Franco Armani, situación que abrió la puerta a las especulaciones sobre un nuevo portero para el conjunto de Buenos Aires. Sin embargo, desde Argentina tampoco existe un panorama que coloque al colombiano como prioridad inmediata, ya que Santiago Beltrán se perfila como el guardameta titular del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero recibirá Cruz Azul con la venta de Giorgos Giakoumakis?

El colombiano sigue siendo una pieza clave para La Máquina

Desde que llegó a Cruz Azul, Kevin Mier se ha consolidado como uno de los mejores porteros de la Liga MX gracias a su seguridad bajo los tres palos, su capacidad para jugar con los pies y su liderazgo desde el fondo.

Su rendimiento también ha despertado el interés de clubes europeos en el pasado. Equipos como FC Porto, Brighton, Galatasaray e incluso Bayern Múnich fueron vinculados con el colombiano en diferentes ventanas de transferencias, aunque ninguna negociación llegó a concretarse.

Actualmente, Mier tiene contrato con Cruz Azul hasta junio de 2029, luego de renovar su vínculo con la institución, y su valor de mercado ronda los 6 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.