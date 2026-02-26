Confirmado: Los defensas MÁS caros de la Liga BBVA MX en el Clausura 2026

Con la mitad del Clausura 2026 disputada, los valores de mercado colocan a varios defensores centrales entre los activos mejor cotizados del futbol mexicano. Las cifras sitúan a Federico Pereira, Jesús Orozco "Chiquete", Joaquim Pereira y Ramón Juárez con una valuación cercana a 7.1 millones de dólares, mientras que Willer Ditta alcanza aproximadamente 6.5 millones, de acuerdo con con el portal especializado Tranfermark.

Dentro del grupo de mayor valor, Pereira y Ditta son los únicos que han disputado las siete jornadas del torneo como titulares con Toluca y Cruz Azul, respectivamente.

El defensor uruguayo registra una precisión de pase cercana al 89% y 59% de duelos ganados, sin tarjetas amarillas hasta el momento. El central colombiano presenta una efectividad de pase aproximada del 84%, 57% duelos ganados y tres amonestaciones en el torneo.

Situación de los otros defensores mejor valuados durante el Clausura 2026

Orozco Chiquete, actualmente en Cruz Azul, no ha tenido participación en el Clausura 2026 debido a un proceso de recuperación física tras la lesión sufrida al cierre del torneo anterior. Joaquim Pereira, jugador de Tigres de la UANL, vio interrumpida su continuidad luego de una expulsión.

Por su parte, Ramón Juárez, defensor de Club América, suma cuatro partidos de liga en el semestre y actividad en competencia internacional, donde ya registró una anotación.

Valoración y contexto del mercado defensivo durante el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La cotización de estos jugadores responde a factores como minutos disputados, rendimiento estadístico, edad, proyección contractual y participación en competencias adicionales. Tras siete jornadas del Clausura 2026, la diferencia de montos entre los centrales mejor valuados se mantiene dentro de un margen reducido en el mercado de la Liga MX.