OFICIAL: Los dos nuevos TALENTOS de TV Azteca Deportes para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La comediante Tania González, mejor conocida como La Bea, y el músico y standupero Israel, mejor conocido como Isra Punk, formarán parte del talento que integrará la cobertura especial de Azteca Deportes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La presentación oficial de ambos se llevó a cabo durante el medio tiempo del partido amistoso entre México e Islandia, donde se confirmó su incorporación al equipo que participará en los contenidos de entretenimiento y comedia relacionados con la Copa del Mundo que se jugará en nuestro país.

Te puede interesar: Javier Aguirre casi no le da minutos en México y es el mejor defensa del Clausura 2026 según estadísticas

¡Puro Barrio! 👞



Llegaron La Bea e Isra Punk para ponerle sabor a nuestras transmisiones a partir del próximo verano.#MiSelecciónAzteca #MéxicoVSIslandia pic.twitter.com/O0AYIH3zuS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 26, 2026

La trayectoria de La Bea y su pareja Isra Punk

Dentro del stand up ha participado en distintos proyectos de televisión y entretenimiento, destacando por su humor directo basado en experiencias de la vida cotidiana. Su trabajo la ha llevado a los foros más importantes de comedia del país.

También ganó notoriedad tras su participación en el reality La Granja VIP, donde conectó con el público por su estilo natural en escena. Previamente, formó parte de La Isla.

Te puede interesar: Directivo reveló el método para convencer a futbolistas de jugar en Selección Mexicana

Por su parte, Isra Punk es músico y comediante originario de Chalco, con estudios en Psicología. Su propuesta combina elementos musicales con rutinas de observación social, integrando instrumentos en sus presentaciones dentro del circuito de comedia en formato open mic.

Ambos han colaborado en proyectos digitales como el podcast Mejor Nadota, consolidándose como una dupla dentro de la escena del stand up nacional.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana se medirá ante Sudáfrica en el arranque oficial del torneo.

Podrás disfrutar este encuentro EN VIVO y GRATIS a través de la señal de Azteca Deportes, por el Canal 7, así como en nuestro sitio web y App Oficial.

Te puede interesar: ¿Gilberto Mora, descartado para la Copa Mundial de la FIFA 2026? Javier Aguirre toma las riendas del caso