CONFIRMADO: Los resultados que dejarían FUERA al América de la Liguilla del Clausura 2026

En la última Jornada del Clausuara 2026, el margen de error es prácticamente nulo para el Club América. Ubicados en el 6° lugar con 25 puntos y una diferencia de +4, las Águilas dependen de sí mismas.

América llega con ventaja mínima, pero suficiente para mantenerse en zona de clasificación. Sin embargo, equipos como Atlas, Tigres, León y Tijuana aún tienen posibilidades matemáticas de superarlos, lo que obliga al conjunto azulcrema a no confiarse.

En este contexto, los dirigidos por André Jardine saben que no hay espacio para especular. El objetivo es claro: sumar y evitar depender de combinaciones externas que podrían dejarlos fuera de la Liguilla.

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Los escenarios que pueden dejar fuera al América de la Liguilla del Clausura 2026

El panorama más complicado se presenta si América pierde su último partido, ya que se quedaría con 25 puntos. En ese caso, una victoria de Atlas (que llegaría a 26 y es rival directo de América en la última jornada) o de Tigres (que alcanzaría los 25 pero con mejor diferencia de goles) sería suficiente para desplazar a las Águilas fuera del top 8. Incluso las victorias de León y Tijuana podrían superarlos dependiendo de la diferencia de goles.

Si el América empata, alcanzaría 26 puntos y prácticamente aseguraría su lugar en la Liguilla, lo único que cambiaría sería su posición en la tabla general con la combianción de resultados entre sus perseguidores.

Por otro lado, si América gana, no solo asegura su clasificación con 28 puntos, sino que incluso podría aspirar a mejorar su posición en la tabla dependiendo del resultado de Toluca y Léon.

El destino del América está en sus manos, pero una derrota abriría la puerta a múltiples combinaciones que lo empujarían fuera de los ocho primeros lugares, quedando eliminado de la Liguilla del Clausura 2026.

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Así va la tabla general de la Liga BBVA MX al momento

Tabla General Liga BBVA MX - Tras la Jornada 16 (Clausura 2026)



Guadalajara - 35 puntos Pumas - 33 puntos Pachuca - 31 puntos Cruz Azul - 30 puntos Toluca - 27 puntos América - 25 puntos Atlas - 23 puntos Tigres - 22 puntos Tijuana - 22 puntos León - 22 puntos Monterrey - 18 puntos Atlético de San Luis - 18 puntos Necaxa - 18 puntos Gallos Blancos de Querétaro - 17 puntos FC Juárez - 16 puntos Mazatlán FC - 15 puntos Puebla - 13 puntos Santos Laguna - 9 puntos