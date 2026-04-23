OFICIAL: Juego de Cruz Azul tendrá boletos de 100 pesos en el cierre del Clausura 2026

En la última jornada del Clausura 2026, la Máquina intentará sumar tres puntos en un compromiso clave, con el firme objetivo de asegurar su lugar en la fiesta grande de la Liga BBVA MX.

En el partido correspondiente a la Jornada 17, Cruz Azul Femenil recibirá en la cancha del Estadio Centenario a Pumas de la UNAM, donde las universitarias ya se encuentran eliminadas del Clausura 2026, pero Cruz Azul deberá salir a buscar el resultado para asegurar la séptima posición en la tabla general.

Durante este torneo, La Máquina ha fungido como local en el estado de Morelos, y todo apunta a que esta tendencia se mantendrá para los partidos de liguilla. Para este último encuentro, la directiva decidió implementar precios accesibles con el objetivo de que la afición pueda hacerse presente y apoyar a Cruz Azul en su búsqueda por asegurar un boleto a la fase final del torneo en un estadio con capacidad para menos de 10 mil personas.

Los boletos tienen precios que van desde los 100 pesos en la cabecera general, 200 pesos en la zona techada y también en el área destinada a la porra visitante. A través del sistema Ticketmaster aún se reporta disponibilidad de entradas, por lo que se espera que en las próximas horas el inmueble registre una buena asistencia para este compromiso clave.

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YA ESTÁN A LA VENTA ‼️



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Así marcha la tabla general de la Liga BBVA MX a una jornada del final del Clausura 2026

Rayadas - 40 puntos América - 39 puntos Pachuca - 36 puntos Tigres - 34 puntos Guadalajara - 33 puntos Toluca - 32 puntos Cruz Azul - 30 puntos FC Juárez - 26 puntos Tijuana - 25 puntos Pumas - 21 puntos Mazatlán FC - 18 puntos Atlético de San Luis - 18 puntos León - 16 puntos Atlas Femenil - 12 puntos Puebla - 8 puntos Santos Laguna Femenil - 6 puntos Gallos Blancos de Querétaro - 5 puntos Necaxa - 4 puntos

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