Al borde del fracaso internacional: ¿Qué necesita América para clasificar a la Concachampions 2027?

El panorama rumbo a la Concacaf Champions Cup 2027 comienza a tomar forma, y varios equipos de la Liga BBVA MX ya tienen un pie dentro del torneo internacional más importante de la región. Con plazas limitadas y múltiples vías de clasificación, el margen de error se reduce considerablemente para clubes como el Club América, que aún pelea por asegurar su boleto.

De cara al cierre del año futbolístico, la lucha no solo está en la Liguilla, sino también en la tabla del año futbolístico y en torneos alternos como la Leagues Cup. En este contexto, el América depende de una combinación de resultados propios y ajenos para mantenerse con vida por un boleto al torneo internacional.

Equipos ya clasificados a la Concachampions 2027

Hasta el momento, clubes como Cruz Azul, Tigres, Toluca y Chivas ya tienen asegurado su lugar en la próxima edición del torneo de Concacaf, lo que reduce los espacios disponibles para el resto de los contendientes. Esto obliga al América a buscar alternativas dentro de los criterios de clasificación establecidos por la liga y la confederación.

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El escenario que podría beneficiar al América

Una de las combinaciones que abriría la puerta para las Águilas sería que Cruz Azul y Chivas disputen la final del Clausura 2026. En ese caso, se liberaría una plaza adicional, ya que ambos equipos ya cuentan con su boleto asegurado, lo que permitiría que el siguiente mejor ubicado en la tabla anual (América) tome ese lugar.

Este escenario convierte cada partido restante en un factor clave, no solo por el rendimiento propio, sino por lo que hagan sus rivales directos.

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Las vías directas del América para su clasificación: Liguilla y Leagues Cup

El camino más claro para el América sigue siendo el deportivo:

•⁠ ⁠Llegar a la final del torneo Clausura 2026) le garantizaría automáticamente su clasificación.

•⁠ ⁠Otra opción es destacar en la Leagues Cup 2026, donde necesita al menos alcanzar las semifinales o terminar dentro del podio para asegurar su boleto. Incluso, ganar este torneo no solo le daría el pase, sino que lo colocaría directamente en los octavos de final de la Concachampions.



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América, obligado a no fallar

Con varios boletos ya ocupados, el margen de maniobra para el América es cada vez más reducido. La combinación entre resultados en la Liguilla, desempeño internacional y posibles escenarios favorables definirá si uno de los clubes más grandes de México logra clasificarse al torneo intercontinental que tanto anhela.

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