CONFIRMADO: Manchester City busca a dos jugadores de Pumas en pleno Clausura 2026

El entrenador de Pumas sumó una victoria más con su equipo venciendo a Juárez y cada vez toma más relevancia su proyecto, pero enmedio de esa expectativa que lo rodea ha levantado una más, que podría llevar a jugadores universitarios a Europa o a otros territorios.

Te podría interesar: Obed Vargas con otra chance como titular en el Atleti y a semanas de definirse la lista final para la Copa Mundila de la FIFA 2026 TM

Su labor también como formador y experiencia pese al corto tiempo de vuelo que acumula, lo tienen en comunicación con un grupo de scoutings que están relacionados al Manchester City, revelando abiertamente que están siguiendo a jugadores de los Pumas, y también estos verán partidos en su visita a México de otros equipos buscando reclutar talento.

Efráin explicó que conoce bien a estas personas por una de sus tareas de hace agunos años y recalcó que están especialmente interesados en dos jugadores y que forman tanto de fuerzas básicas como del primer equipo por lo que les abrieron las puertas para que pudieran hacer su trabajo.

Te podría interesar: FIFA pone a la venta boletos para el Mundial de ÚLTIMA HORA

“Es el grupo más grande a nivel mundial en el futbol. Siempre han sido conocidos. Me enteré que iban a venir y me preguntaron por un par de jugadores, tanto de fuerzas básicas como de los que están hoy en el primer equipo, que ya están pensando en que se pueden reforzar con sus diez, doce equipos que tienen a nivel mundial”, destacó Efraín.

El grupo pertenece al Manchester City que es como la punta del iceberg, pero trabajan para City Football Group que tiene relación con los siguientes equipos:

Manchester City FC (Inglaterra): El club central del grupo

El club central del grupo Girona FC (España): Equipo de LaLiga y con un marcado crecimiento

Equipo de LaLiga y con un marcado crecimiento Palermo FC (Italia): Su activo en Serie A y con proyección

Su activo en Serie A y con proyección ESTAC Troyes (Francia): Actualmente compitiendo en las divisiones de ascenso francesas

Actualmente compitiendo en las divisiones de ascenso francesas Lommel SK (Bélgica): Club enfocado principalmente desarrollo de talento

Américas



New York City FC (Estados Unidos): Franquicia clave en la MLS

Franquicia clave en la MLS Esporte Clube Bahia (Brasil): Una de las adquisiciones más recientes

Una de las adquisiciones más recientes Montevideo City Torque (Uruguay): Utilizado como plataforma de "scouting"

Asia y Oceanía



Melbourne City FC (Australia): Equipo de la A-League australiana.

Equipo de la A-League australiana. Yokohama F. Marinos (Japón): El grupo posee una participación

El grupo posee una participación Mumbai City FC (India): Referente de la Superliga de la India

Referente de la Superliga de la India Shenzhen Peng City (China): Presencia en aquel país ¿Qué es lo que buscan los visores en Pumas?

Dicho grupo y como bien lo mencionó Juárez, están monitoreando el futbol por el mundo y es una forma de reclutar jugadores para todos esos equipos que serían el trampolín para equipos de mayor nivel y características.