FIFA pone venta de boletos de ÚLTIMA HORA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

FIFA ha anunciado una nueva ventana de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, opción que llega para todos aquellos que quizás no se enteraron, no lograron o no alcanzaron tickets de entrada a los estadio en las ventas anteriores.

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FIFA ha recalcado que la venta de estos boletos para la justa mundialista que comienza el 11 de junio con el Juego Inaugural de México ante Sudáfrica y culmina el 19 de julio con la gran Final, comprende accesos para los 104 partidos, es decir para el Mundial de inicio al cierre.

¿A qué hora arranca esta venta de boletos de FIFA para el Mundial?

FIFA explicó que la ventana de venta de boletos especial de este 22 de abril, comenzará a las 10:00 am por lo que los aficionados deberán de estar muy atentos con el reloj para poder entrar a esta opción que ha lanzado FIFA para poder vivir este Mundial que por primera vez se celebra en tres naciones México, Canadá y Estados Unidos.

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¿Cómo será la dinámica de venta de boletos del Mundial 2026?

Como en otros eventos habrá un fila virtual por lo que llegar a tiempo a la misma es determinante para alcanzar: "boletos disponibles por orden de llegada hasta agotar existencias. No se aceptan cambios ni devoluciones. Aplican términos y condiciones".