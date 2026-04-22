¡ÚLTIMA HORA! Obed Vargas busca dar este día un paso más hacia su objetivo: asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El mediocampista mexicano Obed Vargas tiene este miércoles 22 de abril una titularidad más con el Atlético de Madrid, para enfrentarse en La Liga ante el cuadro del Elche en actividad de la Jornada 32, partido que tiene diferentes motivos de importancia para el juvenil que llegó este año al cuadro colchonero procedente del Seattle Sounders.

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Obed Vargas, de solo 20 años y quien aspira a estar en la Selección Mexicana sumado a la convocatoria final para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, tiene en este encuentro desde el inicio, un examen más para cumplir con ese objetivo.

Y es que a 50 días de la Copa del Mundo, existe la sensación y en un reporte reciente de David Medrano señalaba que Obed Vargas es uno de los jugadores del "extranjero" que aún le genera dudas a Javier Aguirre por el amplio plantel que tiene en esa zona de la cancha.

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En ese sentido se generó mucha polémica pues parece que un jugador de 20 años, que lo antecede un proyecto exitoso en MLS con el Sounders y que llamó la atención de un equipo de elite en donde ya jugó Champions League y La Liga, no podría ser descartado por lo que aportaría y lo que crecería rumbo al futuro.

La alineación de Atlético de Madrid para enfrentar al Elche

13 Oblak

15 Lenglet

24 Le Normand

32 Boñar

34 Julio Díaz

4 Mendoza

5 Johnny

21 Obed Vargas

23 Nico

11 Almada

10 Alex B

¿Cuándo se sabrá si Obed Vargas va al Mundial?

Obed Vargas conocería si está o no en el Mundial, antes del mes de junio pues como fecha límite FIFA recibirá los listados el 1 de junio y los jugadores conocerán días antes si están o no en esa exclusiva lista.