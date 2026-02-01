Manchester United 0-0 Fulham: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 24 de la premier League; marcador online

El Manchester United ha vuelto a dejar claro que va en serio en la Premier League tras convertirse la semana pasada en el primer equipo que logra vencer como visitante al líder, Arsenal, en la temporada, Carrick ha devuelto parte del carácter de los "Red Devils" de su época como jugador, encadenando seis partidos de liga sin perder (G3, E3), la mejor racha de la división antes de la jornada, y situando al equipo entre los cuatro primeros de la tabla.

El Fulham reaccionó tras una derrota decepcionante ante el Leeds y la semana pasada logró una victoria en el minuto 92 frente al Brighton, resultado que le deja a solo cuatro puntos de su rival de este fin de semana, que ocupa puestos de Champions League.

Horario y dónde se juega Manchester United vs Fulham

8:00 horas tiempo del centro de México

Estadio Old Trafford

Pronóstico del Manchester United vs Fulham del domingo 1 de febrero 2026

Manchester United llega tras victorias clave frente al Manchester City y Arsenal, lo que los mantiene en la pelea por puestos de Champions League con 38 puntos. Fulham, en cambio, busca estabilidad y sorprender en Old Trafford, aunque sus números como visitante son discretos. Se espera un partido intenso, con dominio del United y opciones de gol en ambos tiempos. Pronóstico: triunfo del Manchester United.

Alineaciones del Manchester United vs Fulham

Manchester United: Lammens; Diego Delot, Harry Mcguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Mainoo; MatheusCunha y Bryan Mbeumo.

Fulham: Bernd Leno; Robinson, Jorge Cuenca, Andersen, Castagne; Kevin Santos, Sander Berge, Smith Rowe, Alex Iwobi, Harry Wilson y Raúl Jiménez.

