CONFIRMADO: El primer partido de 16avos de final del Mundial 2026

Tenemos el primer duelo definido de 16avos de final en esta Copa Mundial de la FIFA 2026; Canadá contra Sudáfrica. El cuadro africano sorprendió a propios y extraños tras vencer por la mínima diferencia a Corea del Sur en el Estadio Monterrey y quedarse con el segundo lugar del Grupo A de esta justa veraniega. Por otro lado, el cuadro de la CONCACAF cayó con Suiza y se quedó con el subliderato del sector B del torneo internacional.

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Así, el estadio de Los Angeles se vestirá de gala el próximo domingo 28 de junio a la 1:00 pm para ser sede de el choque entre canadienses y sudafricanos en duelo de pronóstico reservado. Será la primera vez que estos dos combinados nacionales se enfrenten en una ronda de eliminación directa en una Copa Mundial de la FIFA en busca de clasificar a la siguiente ronda. Cabe destacar que, Canadá saldrá de su territorio tras perder el liderato con Suiza y ya no volverá a su país en lo que resta de su aventura en la justa veraniega.

Selección Mexicana espera rival

Ya con boleto asegurado a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los pupilos de Javier Aguirre descansarán y verán el resto de partidos de la tercera jornada de Norteamérica 2026. De momento, Escocia se perfila para visitar la Ciudad de México la próxima semana, aunque, Bosnia, Cabo Verde y hasta Uruguay se asoman en el horizonte.