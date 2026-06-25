Así concluye el Grupo A, tras los partidos de Chequia vs México y Sudáfrica vs Corea del Sur

La fase de grupos del Grupo A concluyó con una jornada vibrante llena de emociones, récords y resultados inesperados que definieron el destino de las selecciones rumbo a la etapa de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

La Selección Mexicana confirmó su dominio absoluto frente a su afición al derrotar a Chequia por un contundente 3-0. El Estadio de la Ciudad de México fue el escenario perfecto para que la escuadra hiciera historia. Por primera vez en sus participaciones mundialistas, México logró una marca perfecta de nueve puntos en la fase de grupos, ganando sus tres encuentros sin recibir un solo gol en contra a lo largo de esta ronda.

Tras un primer tiempo cerrado, el marcador se abrió al minuto 54 gracias a una precisa definición de Mateo Chávez. Poco después, al minuto 60, Julián Quiñones amplió la ventaja, sepultando las aspiraciones del conjunto europeo.

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Sudáfrica hizo historia en Monterrey

Sudáfrica rompió con todos los pronósticos en la última jornada al vencer por la mínima diferencia (1-0) a Corea del Sur en la ciudad de Monterrey. La escuadra africana no partía como favorita para avanzar en este sector dominado por el local, pero su solidez defensiva y un planteamiento táctico impecable le permitieron neutralizar por completo el vertiginoso ataque asiático.

El gol de la victoria llegó en la segunda mitad, desatando la euforia de los jugadores sudafricanos que supieron aguantar la presión en los tensos minutos finales. Con este triunfo de oro, los "Bafana Bafana" dieron el salto definitivo al segundo lugar del grupo con cuatro unidades, dejando a los coreanos al borde de la eliminación y asegurando un boleto directo y totalmente merecido a la fase de matar o morir.

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Así quedó la tabla del Grupo A

México: 9 puntos (Clasificado a dieciseisavos)

Sudáfrica: 4 puntos (Clasificado a dieciseisavos)

Corea del Sur: 3 puntos (A la espera de los mejores terceros)

Chequia: 1 punto (Eliminado)

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¿Cuándo vuelven a jugar los equipos que clasificaron del Grupo A?

La Selección Mexicana, al avanzar como líder absoluto del Grupo A, ya tiene asegurada su cita para el partido de los dieciseisavos de final. El equipo tricolor no tendrá que cambiar de sede y se mantendrá en casa para disputar este crucial encuentro el martes 30 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de la Ciudad de México, enfrentando a un rival que aún está por definirse a la espera del cierre del mejor tercer lugar.

Por otro lado, la sorprendente selección de Sudáfrica también tiene garantizada su presencia en la ronda de eliminación directa tras amarrar el segundo puesto del sector de forma dramática. El conjunto sudafricano jugará contra Canadá el próximo domingo 28 a las 13:00 (hora del centro de México) desde la cancha de Estadio Los Ángeles.

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